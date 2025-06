BURKINA-SOUROU-JOURNEE-REFORESTATION

Sourou/Heure patriotique pour reverdir le Faso: La population de Tougan met en terre plus 1 870 plants

Tougan, 21 juin 2025 (AIB)- La population de la ville a répondu présente, le samedi 21 juin 2025, à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à planter des arbres pour reverdir le Faso en mettant plus 1 870 plants en terre.

Le gouvernement burkinabè lancé officiellement le samedi 21 juin 2025 dans la commune de Guiba, province du Zoundwéogo (Centre-Sud), la 7e édition de la Journée nationale de l’arbre(JNA), dénommée opération « Heure patriotique pour reverdir le Faso ».

Cette initiative présidentielle consiste à mettre en terre 5 millions plants en heure pour lutter contre la désertification au Burkina Faso.

À Tougan dans le Sourou, le coup d’envoi de cette opération a été donné dans l’enceinte du collège privé Notre Dame de l’Annonciation par le Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo.

À en croire le directeur provincial des Eaux et forêts du Sourou, Methéo Malo, plus de 1 870 plantes composées de plusieurs espèces parmi lesquelles des neems, des flamboyants et d’arbres fruitiers ont été plantées au cours de cette journée.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a indiqué que cette journée est symbolique. Il a invité chacun à continuer à planter des arbres au cours de la saison humide partout où y’a la possibilité afin que l’objectif des cinq millions de plants soit atteint.

