BURKINA-SOUROU-DON-FASO-MÊBO

Sourou/Faso Mêbo : L’Amicale des commerçants fait un don d’une valeur de plus de 1 200 000 F CFA

Tougan, 4 nov. 2025 (AIB) – L’Amicale des commerçants du Sourou a remis, mardi à Tougan, un don d’une valeur totale de 1 215 000 F CFA au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le don est composé de dix tonnes de ciment, quarante pelles et vingt pioches.

« Depuis le lancement des contributions à Faso Mêbo ici à Tougan, nous étions très contents. Certaines personnes ont déjà fait leurs dons, mais l’Amicale se préparait. Ce matin, nous sommes venus donner notre contribution au nom de tous les commerçants de l’Amicale du Sourou », a déclaré Aziz Rabo, représentant des donateurs.

Selon lui, les Burkinabè doivent s’impliquer activement dans le développement de leur pays.

« C’est à nous-mêmes de développer notre pays. Personne ne viendra le faire à notre place. Cette initiative est donc une belle occasion pour chaque Burkinabè d’apporter sa pierre à la construction nationale », a-t-il ajouté.

M. Rabo a également indiqué qu’il reviendra faire sa contribution personnelle, car le don effectué est au nom de l’Amicale et ne concerne pas les apports individuels des membres.

En rappel, en septembre dernier, l’Amicale des commerçants du Sourou avait offert du matériel médico-technique d’une valeur de 900 000 F CFA au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Tougan.

Agence d’Information du Burkina