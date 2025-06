Burkina-Sourou-Examen-CEP-Lancement

Sourou/CEP 2025: Le Haut-commissaire félicite les acteurs de l’éducation pour la réussite du lancement des épreuves écrites

Tougan, 3 juin. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a félicité le mardi 3 juin 2025, les acteurs de l’éducation, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les volontaires pour la défense de la Patrie(VDP) pour la réussite des épreuves écrites du Certificat d’études primaires (CEP) session de 2025.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a lancé, ce mardi 3 juin 2025, les épreuves écrites du Certificat d’études primaires (CEP), session de 2025, à l’école primaire publique Dona Drabo A de Tougan.

Cette cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du directeur provincial en charge de l’éducation préscolaire du Sourou, Aldjouma Soro et du premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tougan, Siaka Boro.

Pour la session de 2025, au total 1 141 candidats dont 550 filles et 591 garçons sont en lice pour le CEP dans la province du Sourou.

Selon le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, plusieurs localités de la province abritent des centres de composition, en plus de la ville de Tougan, car explique-t-il que cela est à mettre à l’actif de nos forces combattantes.

« C’est déjà un motif de satisfaction de pouvoir lancer cet examen dans notre circonscription administrative. Je félicite l’ensemble des acteurs de l’éducation et les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la Patrie(VDP). Grâce à leurs efforts nous avons aujourd’hui des candidats qui composent à Toéni et à Lankoé », a soutenu le premier responsable de la province.

Désiré Badolo a invité les candidats à montrer ce qu’ils ont appris durant les huit mois de l’année scolaire afin que les résultats soient à la hauteur des sacrifices consentis.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA