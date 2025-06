BURKINA-SOUROU-CADRE-ECHANGES

Sourou/CCP: La situation humanitaire et sanitaire au menu des échanges de la 1re session ordinaire

Tougan, 27 juin 2025 (AIB)- Les membres du Cadre de concertation provincial (CCP) ont tenu le vendredi 27 juin 2025, leur 1re session ordinaire de l’année sur la situation humanitaire et sanitaire de la province du Sourou.

Les membres du Cadre de concertation provincial (CCP) du Sourou ont tenu le vendredi 27 juin 2025, dans la salle de réunion du Centre de lecture publique et d’animation culturelle (CELPAC) de Tougan, leur première session ordinaire de l’année 2025.

Présidée par le Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo, cette première session a été financée par la Croix rouge et l’Organisation non gouvernementale (ONG), Terre des hommes Lausanne (Tdh-L).

Les échanges ont porté essentiellement sur la situation humanitaire et sanitaire de la province du Sourou.

Au plan humanitaire, le directeur provincial en charge du domaine, Moumouni Kagambèga a indiqué que la province enregistre à ce jour, 78 972 personnes déplacées internes (PDI), majoritairement composées de femmes et d’enfants.

M. Kagambèga a rassuré que la direction en charge de l’action humanitaire est à pied d’œuvre pour leur prise en charge.

Selon le médecin généraliste, du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Tougan, Dr Constantin Sow, le domaine sanitaire rencontre plusieurs difficultés.

Dr a indiqué que le district de la province compte au total 51 formations sanitaires dont 49 formations sanitaires publiques et 2 formations sanitaires privées parmi les quelles 28 sont fermées et 21 fonctionnent à minima avec 5 postes de santé avancés.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a félicité les membres pour la qualité des échanges et remercié la Croix rouge et Tdh-L pour leur soutien pour la tenue de la première session du CCP tout en invitant les autres structures à en faire autant.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/AT