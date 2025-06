JOURNEE-MONDIALE-MPME-CONFERENCE- AFP-PME

Burkina/Journée mondiale des MPME: La promotion des produits innovants ‘’made in Burkina Faso’’ au cœur d’une conférence publique

Ouagadougou, 27 juin 2025 (AIB)- A l’occasion de la célébration de la journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises (MPM), le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat à travers l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME) a organisé une conférence publique vendredi, à Ouagadougou sur la promotion des produits innovants ‘’made in Burkina Faso’’.

Cette conférence s’est tenu sous le thème: « Promotion des produits innovants ‘’made in Burkina Faso’’ : quelles stratégies de résilience pour la souveraineté économique ? ».

Selon le conférencier, Gervais Marie Raoul Nadembega, la promotion des produits innovants nationaux n’est pas seulement une opportunité économique, elle est plutôt une nécessité pour asseoir l’indépendance productive et la résilience nationale.

D’après lui, la promotion des produits nationaux est un impératif stratégique pour les nations africaines, notamment le Burkina Faso dans le cadre de l’AES. Et les autorités burkinabè ont amorcé la dynamique de promotion au regard des actions déjà initiées.

Le représentant du Secrétaire général du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat, Joseph Zerbo a indiqué que ces dernières années, le gouvernement a pris de nombreuses actions et initiatives qui ont permis de développer le tissu industriel, notamment les petites et moyennes entreprises.

Au nombre des initiatives, il a cité la prise du décret portant institution des tenues scolaires en Faso Danfani et en koko dunda, la labellisation de 4 produits du terroir à savoir le Faso Danfani, le koko dunda, le beurre de karité et le chapeau saponé.

Le Secrétaire général a aussi souligné qu’à travers l’AFE-PME, le gouvernement accompagne les micros, petites et moyennes entreprises aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la formation afin de créer plus d’emplois au profit des jeunes.

Pour M. Zerbo, cette conférence est une opportunité pour la jeunesse de mieux apprendre sur des thématiques de souveraineté économique et de résilience afin de pouvoir engager des initiatives pour créer leurs propres entreprises.

Le directeur général l’AFE-PME, Issa Traoré a expliqué qu’à l’occasion de chaque célébration de la journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises, l’agence sensibilise les jeunes sur l’esprit d’entreprise puisqu’ils sont considérés comme des incubateurs et des promoteurs des petites moyennes entreprise.

Il a aussi ajouté que l’AFE-PME accompagne les jeunes dans la création, le développement et la pérennisation de leurs entreprises.

Agence d’information du Burkina

BAK/yos/ata