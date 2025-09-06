Soum : Les populations expriment leur gratitude aux autorités pour l’érection de la province en région

Djibo, (AIB) – Les populations de la province du Soum se sont fortement mobilisées le samedi 6 septembre 2025 à la mairie de Djibo pour exprimer leur reconnaissance aux plus hautes autorités du pays, à la suite de l’érection du Soum en région, une décision prise en Conseil des ministres le 2 juillet dernier.

La salle de la mairie de Djibo a servi de cadre, le samedi 6 septembre 2025, à une grande cérémonie de reconnaissance initiée par les populations de la province du Soum. Toutes les couches sociales, sans distinction, se sont retrouvées pour témoigner leur gratitude aux autorités nationales, après l’érection du Soum en région à part entière.

Autorités coutumières, leaders religieux, représentants des femmes et des jeunes ont pris la parole à tour de rôle pour saluer cette décision qualifiée d’historique. Ils ont remercié le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que son gouvernement, pour cette marque d’attention et de considération portée à l’endroit du Soum.

Au cours de la cérémonie, une lettre officielle de remerciements, signée par l’ensemble des chefferies coutumières et religieuses de la province, a été remise au Haut-Commissaire du Soum. Celui-ci a traduit toute sa satisfaction de constater l’unité et la résilience de la population et a rassuré que le message sera transmis fidèlement à son destinataire.

Les leaders religieux, quant à eux, ont élevé des prières et bénédictions pour un Burkina Faso uni et pacifique, où la cohésion sociale et le vivre ensemble demeurent des valeurs cardinales. Les participants ont également insisté sur l’importance de cette érection en région, qui ouvre la voie à un meilleur ancrage institutionnel et à davantage d’opportunités de développement pour l’ensemble de la population.

L’évènement, marqué par des interventions empreintes d’émotion et d’espérance, a été perçu comme une nouvelle page de l’histoire du Soum. Pour beaucoup, il s’agit d’un tournant qui vient reconnaître non seulement la spécificité de la province, mais aussi les efforts et les sacrifices consentis par ses habitants pour préserver leur dignité et leur unité malgré les multiples défis sécuritaires et sociaux.

Cette cérémonie de reconnaissance a constitué un moment fort, rassemblant toutes les composantes de la société autour d’un même idéal : bâtir un Soum prospère, dans un Burkina Faso solidaire et apaisé.

Agence d’Information du Burkina

AG/bbp