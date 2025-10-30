Burkina/Banwa-Passation-Eaux-Forêts

Solenzo : Niabo Nabié prend la tête du service départemental des eaux et forêts

Solenzo,29 Oct. 2025(AIB) – Le Sous-lieutenant des eaux et forêts, Niabo Nabié, a pris officiellement été installé, le mercredi 29 octobre 2025, comme Chef de service départemental des eaux et forêts de Solenzo dans la salle de réunion de la mairie de Solenzo. Il remplace à ce poste le Lieutenant, Honoré Koudougou, qui a passé 3 ans à la tête de ce département.

Le Préfet, président de la délégation spéciale de Solenzo, Marou Ilboudo, a installé le Sous-lieutenant, Niabo Nabié, dans ses fonctions de chef de service départemental.

M. Niabo se dit conscient de la tâche qui l’incombe et des responsabilités qui pèsent désormais sur lui.

« Je m’engage à être à l’écoute de tous les agents et de toutes les populations de Solenzo, à gérer le quotidien de façon intègre, consciencieuse et réaliste, dans une logique de collaboration et de partenariat », a indiqué M. Nabié.

Il s’est s’engagé à relever les défis et à mettre en pratique la vision de son ministère.

Il a reçu un vibrant hommage de la part de ses pairs.

Dans son message le Chef de service sorti a fait le bilan des trois années passées à la tête de ce département où il a organisé des campagnes de reforestation de plus de cent mille plants mis en terre et recouvrer des recettes de près de 7 millions de francs CFA.

Agence d’Information du Burkina

