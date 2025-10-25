Burkina/Banwa-Education-Assemblée-Enseignants

Solenzo : Les enseignants de la CEB 1 se fixent un objectif d’au moins 90% de taux de réussite au CEP 2026

Solenzo, 24 Oct. 2025 (AIB) – Les enseignants de la Circonscription d’éducation de base de Solenzo 1 se sont fixés un objectif d’au moins 90% de taux de réussite au Certificat d’étude primaire (CEP) cette année scolaire 2025-2026, lors de leur assemblée générale de rentrée le vendredi 24 octobre 2025.

Les enseignants des différentes écoles de la CEB de Solenzo 1 ont tenu leur assemblée générale afin de se donner des orientations pour une année scolaire réussie et une éducation de qualité pour les apprenants de la CEB.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base, Eustache Bicaba, a félicité le personnel de son ressort pour les sacrifices consentis et les résultats obtenus lors des examens de l’année dernière, qui a permis à la CEB de faire un taux de réussite de 87% au CEP..

L’engagement des enseignants, la collaboration et la solidarité entre les acteurs et la bonne communication sont les différentes attentes durant cette année scolaire, selon le premier responsable de la CEB Eustache Bicaba.

Des échanges entre les encadreurs pédagogiques et les enseignants ont permis aux participants de s’accorder sur la réorganisation des zones d’activités pédagogiques qui conduiront à des journées pédagogiques où les enseignants recevront des formations pour plus d’efficacité dans l’enseignement et l’apprentissage des enfants.

Pour la promotion et la pérennisation de la cantine endogène, les enseignants ont été invités à mettre en place des jardins et aussi des champs scolaires pendant les vacances.

