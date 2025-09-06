Burkina/Banwa-Veille-Citoyenne -inauguration-Rond-point

Solenzo/Ban : La veille citoyenne inaugure un rond-point

Solenzo,6 Sept 2025(AIB) – La veille citoyenne du village de Ban à une vingtaine de kilomètre de Solenzo a inauguré un nouveau rond-point baptisé « Capitaine Ibrahim Traoré », le samedi 6 septembre 2025 en présence de plusieurs personnes.

La population du village de Ban est sortie en nombre ce samedi pour fêter l’inauguration de son rond-point en présence du Président de la délégation spéciale (PDS) de Solenzo, Marou Ilboudo, qui a été accompagné par une délégation venue de Solenzo pour la circonstance.

Érigé au milieu du village et à l’intersection des voies de Bankouma, de Bayé et de Bèna, le rond-point a été construit par la veille citoyenne du village et a coûté la somme de 350 000 FCFA, selon Abdoul Wahab Soré, le porte-parole du mouvement.

Plusieurs interventions ont ponctué cette cérémonie qui se sont soldées par la coupure du ruban et la mise en place du mât du rond-point.

Le PDS et sa délégation ont visité le chantier des salles d’hospitalisation en cours de construction par la même veille citoyenne de Ban.

Agence d’information du Burkina

SO-dnk-ata