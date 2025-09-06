Sissili : Le Lion’s Club féminin Ouaga Rubis mène des actions écologiques et sociales

Léo, 6 septembre 2025 (AIB) – Le Lion’s Club féminin Ouaga Rubis a marqué de son empreinte la commune de Léo, ce samedi 6 septembre 2025, à travers une série d’actions citoyennes et solidaires. Au programme : une opération de reboisement de 750 plants, une séance de sensibilisation sur la santé des femmes et un don aux Personnes Déplacées Internes (PDI).

Cette initiative a bénéficié de l’accompagnement et du soutien des plus hautes autorités administratives de Léo. La délégation du club a été honorée par la présence du secrétaire général de la province, Baowend-Sida Bingo, représentant le haut-commissaire, et du président de la délégation spéciale de Léo, Kassoum Koalaga. « Au nom du haut-commissaire, nous traduisons notre gratitude au Lion’s Club féminin Ouaga Rubis pour le choix porté sur notre province afin d’abriter cette série d’activités au profit de nos populations, et nous leur réaffirmons toute notre disponibilité à les accompagner pour un franc succès », a indiqué le secrétaire général de la Sissili.

La journée a débuté par une action concrète pour l’environnement. Sur un site spécialement identifié, les Lionnes de Ouaga Rubis, appuyées par les autorités et la communauté, ont mis en terre 750 plants. Cette opération de reboisement s’inscrit dans la lutte contre la désertification et le changement climatique, témoignant de l’engagement du club à préserver le patrimoine naturel burkinabè pour les générations futures.

Conscientes que la santé est une pierre angulaire du développement, les membres du club ont ensuite animé une séance de sensibilisation dédiée aux femmes de Léo. Les thèmes cruciaux du paludisme ainsi que des cancers du sein et du col de l’utérus ont été abordés. Cette campagne vise à briser les tabous, diffuser des informations vitales sur la prévention et le dépistage précoce, et promouvoir l’importance d’un suivi médical régulier, afin d’armer les femmes pour mieux protéger leur santé.

Autre temps fort de la journée : la remise de dons en nature aux PDI accueillies dans la commune de Léo. Ce geste de solidarité, comprenant des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, vise à alléger quelque peu le quotidien difficile de ces populations vulnérables ayant fui l’insécurité.

Dans son allocution, la présidente Madjara Touré a réaffirmé la vocation du Lion’s Club à servir la communauté sans relâche. « Nous avons huit causes à défendre et avons choisi, pour notre club Rubis, la cause de la faim. À travers ces trois actions complémentaires – protéger notre environnement, préserver la santé de nos mères et sœurs, et soutenir les plus vulnérables –, nous matérialisons cet engagement fondamental. Notre club, singulièrement féminin, est déterminé à apporter sa pierre à l’édifice pour un Burkina Faso plus vert, en meilleure santé et plus solidaire, selon la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-elle affirmé.

Les autorités présentes ont salué cette initiative multidimensionnelle, soulignant son alignement avec les priorités nationales de développement humain et de résilience. Elles ont chaleureusement remercié le Lion’s Club Ouaga Rubis pour son choix porté sur Léo et l’ont encouragé à persévérer dans sa noble mission.

Cette journée riche en symboles et en actions concrètes renforce l’image du Lion’s Club Ouaga Rubis comme « un acteur engagé et spécial » de la société civile, œuvrant sans cesse pour l’intérêt général, selon les mots du gouverneur des Lion’s Club International du Burkina, Daouda Diallo.

Notons que le Lion’s Club International est la plus grande association de clubs-service au monde. Sa mission est de répondre aux besoins locaux et mondiaux par le biais du bénévolat et de l’entraide.

Agence d’information du Burkina

BAN/ata