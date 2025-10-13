BURKINA–SISSILI–ASSAINISSEMENT–CIMETIÈRE– SECTEUR 3–LEO

Sissili : L’association Dewran et les Koglweogo assainissent le cimetière du secteur 3 de Léo

Léo, 12 oct. 2025 (AIB) – L’association Dewran et les Koglweogo de la commune de Léo ont mené, ce dimanche, une opération de désherbage et d’assainissement au cimetière municipal du secteur 3. Cette action citoyenne, bien que régulière, s’inscrit dans la vision du Président du Faso à travers les Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC).

L’initiative vise à rendre ce lieu de recueillement plus propre et plus digne, en débarrassant les sépultures des herbes envahissantes. Elle traduit l’implication croissante des organisations de la société civile dans l’entretien des infrastructures et des espaces publics.

Interrogé sur le sens de l’action, le responsable des Koglweogo du secteur 3, El Hadj Seydou Nébié, a indiqué : « C’est notre dernier village à tous, où il n’y a ni ethnies, ni religions, ni riches, ni pauvres ».

Le président de l’association Dewran, Barké Boly, a renchéri : « Nous avons pris cette initiative pour nous rendre service à nous-mêmes, car c’est ici notre destination dernière ».

L’évènement a été marqué par la visite du président de la délégation spéciale de Léo, Kassoum Koalaga, venu encourager et féliciter les participants pour leur élan civique. Il a salué « un bel exemple de cohésion sociale et de mobilisation citoyenne au service de l’intérêt général ».

Le premier responsable communal a profité de l’occasion pour annoncer la clôture prochaine du cimetière du secteur 3, dont la capacité est désormais saturée. Il a invité les populations à utiliser le nouveau cimetière aménagé à proximité, tout en réaffirmant l’engagement des autorités locales à soutenir les initiatives citoyennes qui renforcent le vivre-ensemble et le sentiment d’appartenance nationale.

Agence d’Information du Burkina

BAN/bak