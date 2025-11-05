BURKINA-SISSILI-ASSAINISSEMENT-LANCEMENT-PROJET

Sissili : Lancement d’un projet pour l’élimination de la défécation à l’air libre à Léo

Léo, 4 novembre 2025 (AIB) – Le Haut-commissariat de Léo a abrité ce jeudi 4 novembre 2025, l’atelier de lancement du « Projet Pilote de Mise en Œuvre de la Stratégie de Fin de la Défécation à l’Air Libre en Milieu Urbain (SFDAL-MU) ».

Présidée par le Haut-commissaire de la province de la Sissili, Téwendé Isaac Sia, cette session a mobilisé environ 70 participants, incluant des services techniques, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des partenaires au développement sous la supervision de la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excréta(DGAEUE).

Le projet pilote de mise en œuvre de la Stratégie de Fin de Défécation à l’Air Libre en milieu urbain (SFDAL- MU) s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) pour éradiquer la Défécation à l’Air Libre (DAL), une pratique qui demeure un défi de santé publique majeur au Burkina Faso.

Malgré des progrès significatifs, le taux national de DAL étant passé de 62% en 2010 à 33,6% en 2023, « la pratique persiste, particulièrement dans les zones urbaines non loties » selon la chargée de projet de l’ONG-D/APS Catherine Zoungrana.

Sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, l’ONEA, en collaboration avec la coopération allemande (GIZ), a élaboré la Stratégie de Fin de la DAL en Milieu Urbain (SFDAL-MU). Cette stratégie innovante sera testée et mise en œuvre dans la ville de Léo pour une durée de douze mois.

La mise en œuvre opérationnelle a été confiée à l’ONG-D/APS, avec l’appui financier de la Direction générale de l’ONEA et l’accompagnement technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

L’objectif ultime de ce projet pilote est d’obtenir la certification « Fin de la Défécation à l’Air Libre » pour l’ensemble des cinq secteurs de la ville de Léo. Cet objectif ambitieux bénéficiera à plus de 45 967 personnes qui auront accès à un environnement assaini et verront leur bien-être s’améliorer de manière significative d’où la fierté du deuxième vice-président de la délégation spéciale de Léo, Moussa Sawadogo. « C’est un honneur pour notre commune de recevoir ce projet pilote d’assainissement de la ville de Léo. Nous rassurons l’ONEA et ses partenaires de notre disponibilité à accompagner ce projet vers le succès », a-t-il déclaré.

Le Haut-commissaire, Téwendé Isaac Sia, a pour sa part insisté sur « l’importance d’une synergie d’actions entre l’administration territoriale, la municipalité, les services techniques et les partenaires pour la réussite de ce projet pilote, dont les leçons pourraient être répliquées dans d’autres villes du Burkina ».

Le représentant du coordonnateur national de l’ONG D/APS, Begré Ouédraogo, a affirmé : « Il est tout à fait naturel que nous rencontrions les différents partenaires ici aujourd’hui pour leur faire part de notre nouvelle mission qui est la fin de la défécation à l’air libre dans les 5 secteurs de la ville de Léo ».

Au terme de la session, les participants ont levé les mains pour marquer leur engagement pour la réussite du projet SFDAL- MU dans la ville de Léo. Ils ont, par ailleurs, reçu la visite de l’Agence Burkinabè d’Investissements(ABI) venue les encourager et annoncer la tenue de son atelier d’information le 7 novembre prochain dans la salle de conférence de la mairie de Léo.

En rappel, tous les 156 villages de la Sissili ont été certifiés FDAL en 2021 par l’ONG D/APS dans le cadre de l’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) excepté la ville de Léo. Celle-ci devient ainsi un laboratoire pour l’éradication de la DAL en milieu urbain, ouvrant la voie à un avenir plus sain et plus digne pour des milliers de ménages.

Agence d’information du Burkina

BAN/yos