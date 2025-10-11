Sissili : 613 enseignants outillés sur les réformes éducatives

Léo (AIB) – Les enseignants du post-primaire et du secondaire de la province de la Sissili ont achevé, le vendredi 10 octobre 2025, leurs journées pédagogiques annuelles.

Organisée du 7 au 10 octobre à Léo, cette session de formation a permis de renforcer les capacités de 613 enseignants sur les nouvelles réformes du système éducatif. Coordonnées par le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Serge Toé, ces journées étaient placées sous le thème de « l’approche par les compétences » et des réformes structurelles du système éducatif.

Répartis en ateliers selon leurs disciplines, les participants se sont familiarisés avec l’Approche par les Compétences Intégrale (APCI), l’intégration des métiers et la mise en place du Conseil de l’école, nouvel organe de gestion des établissements.

« Notre pays s’est engagé dans une transformation profonde de son système éducatif », a expliqué M. Toé. « Le système précédent pouvait être qualifié de suicidaire. Il fallait changer les choses et aller vers une professionnalisation de notre école afin que l’élève qui sort du système puisse s’auto-employer ou intégrer directement une entreprise. » Et d’ajouter : « Nous ne sommes plus dans la dynamique de l’approche diplôme ou de l’approche filière. Il s’agit désormais d’initier tous les élèves aux métiers et d’identifier des établissements polyvalents pour une formation professionnelle certifiante. »

Du côté des participants, l’accueil est globalement positif. « Concrètement, il s’agira d’adopter de nouvelles façons d’évaluer et d’organiser la vie de la communauté éducative », a déclaré Alexis Mano, professeur de philosophie au lycée provincial de Léo. « Les évaluations dans l’ancien système ne sont plus valides. Il faut perfectionner notre manière d’enseigner et évaluer plus justement. »

Mme Neboua née Nignan Wourkia, professeure de français-anglais au CEG de Yallé, a salué les réformes tout en émettant un regret : « Si ces réformes sont bien mises en œuvre, ce serait vraiment bien. Cependant, certaines de nos attentes, comme l’harmonisation de la fiche, n’ont pas été prises en compte. Nous espérons qu’elles le seront prochainement. »

La cérémonie de clôture s’est tenue au Complexe scolaire technique Bérékia de Léo, marquant la fin de cette session de formation qui vise à accompagner la refonte du système éducatif burkinabè. Dans son mot de clôture, le directeur provincial a lancé un appel aux participants pour « un réinvestissement immédiat des acquis ».

« Dès votre retour dans vos postes, il faudra implémenter les nouvelles réformes, car le pays compte sur vous pour leur réussite », a insisté Serge Toé.

Agence d’information du Burkina

BAN/ata