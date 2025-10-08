FOOT-BFA-AFRSPORT-FIFA-CAF-CM2026

Sierra Léone # Burkina Faso : Hervé Koffi forfait

Ouagadougou, 8 oct. 2025 (AIB)-Le gardien de but des Etalons du Burkina Faso Hervé Kouakou Koffi est forfait pour le match de ce mercredi soir face à la Sierra Léone, a-t-on appris de la Fédération burkinabè de football.

« Les Etalons prêts pour la bataille de ce soir. Ils sont là et n’attendent que la pelouse. Seul Hervé Koffi manque à l’appel. Le gardien d’Angers, victime de quelques pépins physiques, rejoindra l’équipe à Ouagadougou pour le match du 12 octobre contre l’Éthiopie. Le staff technique, en accord avec le joueur, a pris la décision de le ménager afin de maximiser ses chances de récupération », a écrit la Fédération burkinabè de football sur sa page facebook.

L’équipe burkinabè affronte celle de la Sierra Léone ce mercredi (16h GMT) dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026 dans la poule A. Le Burkina Faso (15 points+12) occupe la 2e place du groupe derrière l’Egypte (20 points+14). La Sierra Léone (12 points+2) est 3e devant la Guinée Bissau (10 points+0), l’Ethiopie (6 points-4) et le Djibouti (1 point-24).

Agence d’information du Burkina

as/ata