« Servante de Christ : femme de foi et bâtisseuse de destinées », premier livre de l’écrivain Jean Bassinga

Ouagadougou, 1er déc. 2025 (AIB)-L’enseignant et écrivain Jean Bassinga a procédé le samedi 29 novembre à la dédicace de son premier ouvrage intitulé « Servante de Christ : Femme de foi, bâtisseuse de destinées ».

Selon l’auteur Jean Bassinga, le livre vise à encourager les femmes engagées dans l’œuvre de Dieu, dans les foyers et dans la société, qui font face à des difficultés et à des incompréhensions malgré leur contribution.

L’écrivain souligne que l’ouvrage rappelle que « Dieu accompagne les femmes dans leurs combats et leur assure la victoire ».

Le livre met en exergue le rôle central des femmes dans les foyers, dans le service de l’Église et dans la société. Il cite notamment des figures bibliques comme Déborah, Esther et Ruth, présentées comme des modèles de foi et d’engagement.

L’auteur indique également que l’ouvrage sert de guide pour les femmes confrontées aux défis spirituels et sociaux, y compris les veuves et les célibataires, afin de les encourager à impacter leurs communautés et à s’investir dans divers domaines, notamment l’entrepreneuriat.

L’œuvre de 251 pages est disponible à 5 000 F CFA dans plusieurs librairies de Ouagadougou, notamment la Librairie Flamme, la Librairie Centrale, la Librairie Grâce de Dieu et la Librairie Wendsongda.

Agence d’Information du Burkina

OS/ata