Bougouriba : forte mobilisation pour la dernière montée mensuelle des couleurs de l’année 2025

Diébougou, 1er déc. 2025 (AIB)–La mairie de Diébougou a abrité, ce lundi matin, la traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales, la dernière de l’année 2025. Instituée par les plus hautes autorités du Burkina Faso, cette cérémonie vise à raviver en chaque citoyen le sentiment d’attachement aux valeurs fondamentales de la Nation.

La cérémonie a connu une forte mobilisation des corps constitués de la province, des acteurs communautaires, des membres de la veille citoyenne, des Forces de défense et de sécurité, ainsi que du personnel de la mairie, réunis autour du Haut-commissaire de la province, Amidou Konaté.

Le temps fort de l’événement a été la montée des couleurs nationales exécutée par la police municipale, sur l’hymne national chanté en chœur par l’assistance.

S’exprimant à l’issue de la cérémonie, le Haut-commissaire a salué l’engouement constant autour de cette initiative tout au long de l’année. << Je pense que c’est un processus qui s’est bien passé dans l’ensemble au cours de l’année, parce que partout où nous sommes passés, nous avons constaté un engouement très remarquable de la population. Les corps constitués, les personnes âgées, les femmes, la veille citoyenne, tout le monde s’est mobilisé pour exprimer son engagement, son patriotisme et sa volonté affirmée de maintenir notre pays debout>>, a-t-il déclaré.

Pour lui, cette initiative est un cadre privilégié de rassemblement et de sensibilisation. << Cette montée des couleurs a été instituée par les plus hautes autorités qui ont su voir en elle une occasion d’unir la population autour des valeurs communes de notre pays. C’est un véritable moment de rappel, de mobilisation et de sensibilisation >>, a ajouté M. Konaté.

L’hôte du jour, le président de la délégation spéciale de la commune de Diébougou, Aimé Ouédraogo, après avoir remercié l’autorité provinciale pour le choix de sa structure, a attiré l’attention sur deux préoccupations majeures en cette fin d’année : l’insécurité et les accidents de la route.

<< Par rapport à l’insécurité, je félicite d’abord les Forces de défense et de sécurité, parce que je sais qu’à ces fins d’années, eux aussi ne dorment pas afin que nous puissions dormir tranquillement >> a-t-il indiqué.

Concernant les accidents de circulation, il a appelé à un changement de comportement.

<< À Diébougou, les accidents sont récurrents, surtout en fin d’année. Je demande à chacun d’être un agent de sensibilisation, d’interpeller les jeunes et les aînés afin que chacun puisse rouler doucement et respecter le code de la route >>, a-t-il exhorté.

Des informations ont été livrées à la suite des interventions. Il s’agit notamment de l’opération d’immatriculation en cours à la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) dans la province. Le Haut-commissaire a invité toute la population à se faire enrôler auprès des agents commis à cette tâche dans l’enceinte de la préfecture.

Par ailleurs, l’assistance a été informée de la célébration du 30e anniversaire de la création de la police municipale au Burkina Faso, prévue du 28 novembre au 13 décembre 2025. À cet effet, plusieurs activités sont programmées dans la commune de Diébougou, dont un cross populaire prévu pour le jeudi 4 décembre à 16h sur les artères de la ville. Des actions de sensibilisation au respect du code de la route, notamment le port du casque, sont également au programme pour lutter contre les accidents récurrents.

La prochaine prochaine montée des couleurs est fixée le lundi 5 janvier 2026 au Haut commissariat.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata