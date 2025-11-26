Burkina–Liptako–Éducation–Installation–CCEB

Séno: Les nouveaux chefs des circonscriptions d’éducation de base de Sampelga et de Seytenga installés

Dori, 26 nov. 2025 (AIB)– Les nouveaux chefs des circonscriptions d’éducation de base (CCEB) de Sampelga et de Seytenga, Abdoulaye Amadou Bokoum et Pierre Ouédraogo, ont été officiellement installés mardi à Dori dans leurs fonctions.

La cérémonie d’installation, présidée par le président de la délégation spéciale communale de Sampelga, Inoussa Tao, s’est déroulée en présence de collègues, d’amis et de responsables éducatifs.

L’inspecteur Abdoulaye Amadou Bokoum a pris les rênes de la CEB de Sampelga en remplacement de Yacouba Sawadogo, tandis que Pierre Ouédraogo succède à Moussa Hamidou à Seytenga.

Les CCEB sortis ont exprimé leur profonde gratitude à leur hiérarchie, aux autorités administratives et aux acteurs éducatifs pour leur accompagnement constant.

Ils ont rappelé que ce soutien a été déterminant dans la réouverture des CEB de Sampelga et de Seytenga, longtemps fermées en raison de l’insécurité. À ce jour, plus de trois mille élèves y ont été réinscrits, un progrès majeur pour la région, ont-ils précisé.

Le représentant du directeur provincial de l’Enseignement de base et de l’Éducation non formelle du Séno, Salif Rabo, a salué l’important travail accompli par les responsables sortis au profit du monde éducatif et de la nation.

Il a également félicité les nouveaux CCEB pour leur nomination et les a invités à consolider les acquis, dans un contexte sécuritaire toujours fragile.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Sampelga, Inoussa Tao, a salué le sens du devoir et du sacrifice des responsables sortis, et a assuré les nouveaux CCEB du soutien permanent de l’administration locale.

Conscients de l’ampleur des défis, les nouveaux responsables des CEB de Sampelga et de Seytenga ont exprimé leur reconnaissance pour la confiance placée en eux.

Ils ont appelé à la mobilisation de tous les acteurs afin de poursuivre les efforts engagés et d’assurer la continuité pédagogique dans leurs zones respectives.

Les nouveaux CCEB de Sampelga et de Seytenga, Abdoulaye Amadou Bokoum et Pierre Ouédraogo ont été nommés le 12 novembre 2025 par arrêté du ministre de l’Enseignement de base, de l’Éducation non formelle et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN).

Agence d’information du Burkina

AMM/bak