Séno : L’Église évangélique rend hommage au pasteur Salfo Gassambé pour ses 40 ans de ministère

Dori, 15 nov. 2025 (AIB)-L’Église centrale des Assemblées de Dieu de Dori a rendu samedi à Dori, un vibrant hommage au pasteur Salfo Gassambé pour ses quarante années de ministère pastoral dans la région du Sahel. Placée sous le thème « Mon âme, bénis l’Éternel et n’oublie aucun de ses bienfaits » (Psaumes 103.2), cette cérémonie a regroupé les corps constitués, le grand imam de Dori, des représentants des églises sœurs ainsi qu’un grand nombre de fidèles chrétiens venus témoigner leur gratitude au serviteur de Dieu.

Dans son témoignage, le pasteur Gassambé est revenu sur son cheminement spirituel commencé en 1970, lorsqu’il accompagna ses parents à une prière de guérison à l’église de Zincho, dirigée à l’époque par le pasteur Barré Soré. Impressionné par la guérison soudaine de son père, il s’est engagé à consacrer sa vie au service de Dieu.

Après ses études bibliques, il est envoyé en 1985 à Dori par le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Kaya, en qualité de pasteur et missionnaire interne. Depuis lors, il n’a cessé de servir la communauté avec dévouement.

Au-delà de ses responsabilités pastorales, le pasteur Salfo Gassambé s’est illustré par de nombreuses actions sociales conduites au profit des populations de la région du Sahel.

L’homme de Dieu a notamment initié la création d’une école primaire à Dori, la réalisation d’une dizaine de forages et la distribution de plusieurs tonnes de céréales aux ménages vulnérables. Ces actions, selon lui, traduisent la volonté de l’Église d’accompagner les communautés dans leurs besoins essentiels.

Le pasteur Souleymane Ouédraogo, l’un de ses proches collaborateurs, a salué « un homme engagé et constant dans le service du Seigneur » avec qui il a travaillé pendant plus de vingt ans.

Le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a pour sa part souligné que ces quarante années de ministère représentent une véritable expression de résilience et de cohésion sociale, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et humanitaires persistants.

Il a invité l’ensemble des confessions religieuses à intensifier les prières pour le retour de la paix.

En honorant le pasteur Gassambé Salfo, l’Église des Assemblées de Dieu de Dori a célébré bien plus qu’un parcours pastoral, elle a mis en lumière l’engagement d’un homme dont l’œuvre spirituelle et sociale a profondément marqué la région du Sahel. Une vie de service que les fidèles, autorités et leaders religieux ont unanimement saluée.

