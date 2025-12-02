Burkina-Liptako-Montée-Mensuelle-Drapeau

Séno : La montée des couleurs de décembre consacrée au bilan et à la mobilisation pour la paix

Dori, 2 déc. 2025 (AIB) – Le secrétaire général (SG) de la région du Sahel, Auguste Kinda, a présidé mardi, au 41e escadron de gendarmerie mobile (EGM) de Dori, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales. L’activité, qui a rassemblé les corps constitués ainsi que les forces de défense et de sécurité (FDS), a servi de cadre de reconnaissance, de bilan et d’appel à l’engagement pour la cohésion sociale et le développement.

Dans son allocution, le secrétaire général a salué l’engagement quotidien des FDS et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Il a mis en exergue leurs efforts constants dans les opérations de reconquête du territoire, de sécurisation des populations et de restauration de l’autorité de l’État.

M. Kinda a exhorté les hommes et les femmes œuvrant sur le terrain à maintenir le cap, rappelant que leurs sacrifices constituent le socle du retour progressif de la paix au Sahel.

Évoquant les faits marquants du mois de novembre 2025, le secrétaire général a cité la campagne régionale de lutte contre la schistosomiase, menée dans les districts sanitaires de Dori, Gorom-Gorom et Djibo.

L’installation du comité régional du mémorial Thomas Sankara et l’organisation de la première foire régionale des produits forestiers non ligneux ont également été des temps forts.

Le SG Kinda a rappelé la commémoration du 65e anniversaire des Forces armées nationales (FAN), célébrée avec sobriété mais intensité, ainsi que l’organisation de la régionale des loisirs qui a mobilisé jeunes et acteurs culturels.

Le mois de novembre a aussi été marqué par un renforcement des capacités institutionnelles, notamment avec la nomination et l’installation du nouveau directeur régional des douanes du Nord. Ce renouvellement contribue à améliorer la gouvernance administrative et l’efficacité des services techniques dans la région.

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs de travailler dans la concertation et la solidarité afin d’accélérer les actions de développement et consolider la cohésion sociale.

La montée des couleurs du mois de décembre s’est ainsi transformée en un moment de bilan et de mobilisation, rappelant les défis mais aussi les avancées enregistrées.

M. Kinda a réitéré l’engagement de l’administration régionale à poursuivre, avec l’ensemble des acteurs, les efforts pour un retour durable de la paix et du développement au Sahel.

Agence d’Information du Burkina

AMM/bak