Burkina-Bazèga-Administration-Gouvernance-locale

Saponé/Gouvernance locale : Le PDS auprès des populations de sa commune pour recueillir leurs préoccupations

Kombissiri, 27 octobre 2025 (AIB), Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Saponé, Kôti Noël Sanou, a entrepris une tournée du 22 au 24 octobre 2025 dans les villages de la commune. L’objectif est de recueillir les préoccupations des populations pour un budget participatif en vue de mieux planifier le développement socioéconomique de la commune.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Saponé, Kôti Noël Sanou, a entrepris une tournée de 72 heures dans les villages de son ressort territorial, accompagné de ses collaborateurs.

L’objectif était de toucher du doigt les réalités des populations, recueillir leurs préoccupations en vue d’une prise en compte réelle de leurs besoins dans le budget pour le développement de la commune.

Selon le PDS de Saponé, cette initiative est une exigence de la circulaire budgétaire qui invite les collectivités à l’élaboration de budgets participatifs tenant compte des besoins réels des populations.

Cette activité qui participe d’une bonne gouvernance locale, a permis à M. Sanou de se rendre dans l’ensemble des 40 villages de la commune de Saponé, repartis en 5 zones d’influence.

Les échanges avec les populations de ces localités ont été l’occasion pour le PDS de conseiller et de sensibiliser ses administrés pour leur contribution au développement socioéconomique de la commune à travers le paiement des taxes et impôts.

À chaque étape de la tournée, les populations ont témoigné leur satisfaction pour l’initiative. Cette tournée a permis à la population de faire part de leurs difficultés. Ils ont exprimé des doléances au premier responsable de la commune.

Toutes ces préoccupations feront l’objet d’une analyse pour leur prise en compte dans le budget en vue de la planification des investissements à réaliser dans la commune, a rassuré le PDS.

Cette activité se tient en prélude à la prochaine session ordinaire de la commune prévue se tenir les 30 et 31 octobre 2025.

La tournée a été également l’occasion pour le PDS de visiter des structures administratives implantées dans ses localités, notamment les écoles et les centres de santé.

M. Sanou, à l’issue de sa tournée, a remercié les populations des différents villages pour leurs mobilisations et la franchise des échanges qui lui ont permis de s’enquérir des réalités quotidiennes des citoyens de la commune.

Pour le PDS, l’implication des populations aux échanges vient renforcer la confiance entre les populations et l’administration communale.

Agence d’information du Burkina

TPT-dnk-ata