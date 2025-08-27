Burkina-Pont-Nakambé-Accidents-Action-Citoyenne

Sanmatenga/Korsimoro : La population se mobilise pour boucher les nids de poules du pont Nakambé afin de prévenir les accidents

Korsimoro, 27 août 2025 (AIB) – À l’appel de la jeunesse, la population de Korsimoro, dans la région des Kulsé, s’est mobilisée mardi pour boucher les nids de poules du pont Nakambé, situé sur la route nationale n°3 (axe Kaya-Ouagadougou), afin de réduire les risques d’accidents devenus fréquents sur cette portion.

L’action citoyenne, conduite par la jeunesse, a rassemblé chefs coutumiers, autorités religieuses et administratives, Forces de défense et de sécurité ainsi que la direction provinciale des infrastructures, qui a supervisé les travaux.

Selon les organisateurs, l’initiative fait suite à un grave accident survenu le 20 août dernier, quand un car de transport en commun a chuté du pont, causant plusieurs victimes dont deux décès.

« L’initiative des jeunes est la bienvenue. Ils se sont mis à l’unisson pour ce travail et nous saluons cet esprit de cohésion et de solidarité », a déclaré le préfet, président de la délégation spéciale de Korsimoro, Moumouni Sodré.

Il a assuré que des dispositions sont déjà prises par l’État pour la réhabilitation complète de l’axe, mais que les travaux d’entretien n’ont pas encore atteint ce tronçon.

Le chef coutumier et l’imam de Korsimoro ont également salué cette mobilisation citoyenne, qui, selon eux, contribuera à sauver des vies. Ils ont rappelé que ce geste patriotique s’inscrit dans l’esprit des actions citoyennes prônées par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Pour le représentant de la jeunesse, Sita Korgho, cette action est une contribution citoyenne des jeunes pour lutter contre les accidents et renforcer la sécurité routière sur l’axe Ouagadougou-Kaya.

Le président du Conseil des jeunes pour le développement du Sahel/Burkina Faso (CJDS), Ismaël Sawadogo, qui a effectué le déplacement de Ouagadougou, a aussi salué l’initiative.

Selon lui, cette action citoyenne témoigne de la détermination des Burkinabè à prendre leur destin en main.

Agence d’information du Burkina

Dnk-yos-ata