Sandbontenga/Course Cycliste pour Personnes Handicapées : De meilleures performances avant la finale de la Coupe de la Fraternité

Kaya, 16 août 2025, (AIB) – Dans le cadre de la 4ème édition de la coupe de la Fraternité, une course cycliste dédiée aux personnes handicapées a eu lieu le 16 août 2025 sur un parcours de 4,9 km. L’événement a été l’occasion de mettre en lumière l’esprit de solidarité et d’inclusion des personnes en situation de handicap.

La course cycliste pour personnes handicapées, en prélude à la finale de la 4ème édition de la coupe de la fraternité, s’est tenue le samedi 16 août sur un circuit de 4,9 km dans la ville de Kaya. Ce fut un moment fort d’engagement et de dépassement de soi, avec la participation de 15 coureurs, dont 8 femmes.

Barry Nikailou, dossard 24, a été le premier à franchir la ligne d’arrivée, réalisant un temps de 12 minutes et 15 secondes, avec une vitesse moyenne de 19,23 km/h. Du côté féminin, Ouédraogo Odile, dossard 10, a été la première femme à boucler le parcours avec une vitesse moyenne de 18,84 km/h. Les coureurs les plus méritants ont reçu des prix spéciaux, et les 11 derniers participants ont été honorés par des prix d’encouragement.

Pour le promoteur de l’événement Compaoré Hamado, dit Tagui, cette compétition revêt un caractère symbolique. « En impliquant les personnes en situation de handicap, nous nous inscrivons dans l’esprit de la coupe de la fraternité qui prône la cohésion sociale. » A-t-il justifié.

Agence d’information du Burkina

AIO/yos