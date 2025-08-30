Burkina-Sahel-Journée-Mondiale-Aide-Humanitaire-Célébration

Sahel : La Journée mondiale de l’aide humanitaire commémorée en différé

Dori, 28 août 2025 (AIB) – La communauté humanitaire de la région du Sahel a commémoré en différé, le mercredi 27 août 2025 à Dori, la Journée mondiale de l’aide humanitaire (JHAH). Cette célébration a été un cadre de reconnaissance de l’engagement des acteurs humanitaires, de sensibilisation et de mobilisation autour des défis de l’action humanitaire dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et humanitaire.

L’édition 2025 de la Journée mondiale de l’aide humanitaire a rassemblé à Dori les corps constitués, les ONG, les personnes déplacées internes (PDI) et les communautés hôtes.

Le chef du sous-bureau Sahel de l’Office de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Amidou Doumbia Baba, a rappelé que cette journée, célébrée chaque 19 août, rend hommage à tous les travailleurs humanitaires tombés dans l’exercice de leur mission.

Selon lui, cette commémoration constitue aussi une occasion de sensibiliser sur les réalités humanitaires, mais également de mobiliser des ressources financières indispensables à la poursuite des interventions.

M. Doumbia Baba a salué la bonne collaboration entre la communauté humanitaire et l’administration régionale, soulignant que cette synergie est un gage d’efficacité des interventions.

Il a exhorté les acteurs humanitaires à inscrire leurs actions dans les orientations nationales, en mettant l’accent sur la durabilité, la résilience et le développement.

« L’objectif ultime demeure d’accompagner les communautés affectées à retrouver leur dignité et à se reconstruire », a-t-il indiqué, avant de remercier l’ensemble des partenaires pour leur engagement constant.

Pour le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, le thème retenu cette année, « Agir pour l’humanité », prend tout son sens dans une région éprouvée par les défis sécuritaires et humanitaires.

« Ici, l’humanité se conjugue chaque jour avec urgence, solidarité, courage et espoir », a-t-il souligné.

À l’entendre, « Agir pour l’humanité » signifie rester présent aux côtés des populations malgré les difficultés, leur offrir de l’eau potable, des vivres, des soins de santé, une éducation et un abri.

Il a rendu un hommage appuyé à l’engagement indéfectible des humanitaires auprès des populations vulnérables du Sahel.

La commémoration a été ponctuée par plusieurs activités, notamment la remise de Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) aux personnes déplacées internes, un exposé sur la cohésion sociale et des expositions mettant en lumière les initiatives des différents acteurs humanitaires.

Ces actions visent à renforcer la résilience des communautés touchées et à consolider le vivre-ensemble dans la région.

La Journée mondiale de l’aide humanitaire 2025, célébrée en différé à Dori, a été un moment de reconnaissance et de plaidoyer. Elle a permis de rappeler le rôle crucial des humanitaires dans le Sahel, de réaffirmer la solidarité envers les populations vulnérables et de renouveler l’engagement collectif à « agir pour l’humanité », même dans les conditions les plus difficiles.

Agence d’information du Burkina

AMM/yos