Sa Majesté Naba Sanem adresse ses vœux de paix et de solidarité pour la nouvelle année

Zorgho, 30 décembre 2024, (AIB)– À l’approche de la nouvelle année, Sa Majesté Naba Sanem, chef coutumier de Zorgho, a appelé à l’unité, au pardon et à la solidarité pour 2025. Face aux défis auxquels le Burkina Faso est confronté, il a exhorté la population à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale.

« Nous demandons que cette nouvelle année soit une année de pardon et de paix. Depuis quelques années, il n’y a pas la paix partout au Burkina. Nous invitons toute la population à faire preuve de pardon et à être solidaire afin que l’ennemi ne nous détruise pas », a déclaré Sa Majesté.

Soulignant les conséquences de l’insécurité sur le pays et ses institutions, il a rappelé : « Sans la paix, il n’y a pas de développement. Je suis le chef de Zorgho, mais s’il n’y a pas la paix, la chefferie n’a pas d’importance. » Il a également déploré la situation de certains chefs traditionnels contraints de quitter leurs localités à cause de l’insécurité.

Naba Sanem a salué les efforts des Forces de Défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les a encouragé à poursuivre leurs actions pour restaurer la paix. Il a également invité la population à soutenir les autorités nationales dans leur quête de réconciliation. « Qu’on aide le président et sa suite pour qu’ils réussissent à ramener la paix dans le pays. » a-t-il dit.

À la jeunesse, il a adressé un message de retenue et de responsabilité dans les festivités de fin d’année : « Je demande à la jeunesse d’être modérée dans les réjouissances, car le pays n’est pas en paix. Quand la paix sera retrouvée, tout le monde pourra se réjouir comme il veut. »

Pour conclure, Sa Majesté a souhaité qu’au cours de 2025, le pardon, la solidarité et la paix guident les actions de chaque citoyen pour un Burkina Faso uni et prospère.

