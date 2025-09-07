BURKINA/Yatenga–Distinction–Naaba Kiiba

Royaume du Yatenga : Sa Majesté Naaba Kiiba décoré de la grande médaille des ambassadeurs de paix universelle

Ouahigouya, 7 septembre 2025 (AIB) – La Fédération pour la Paix Universelle (FPU) a décerné, ce dimanche 7 septembre 2025, au Roi du Yatenga, Sa Majesté Naaba Kiiba, la grande médaille des ambassadeurs de paix universelle.

L’initiative est portée par l’ONG Fatawa Islamique El Hairia du Burkina Faso. Cette distinction constitue une reconnaissance des efforts de paix et de cohésion sociale menés par le chef suprême des Yadcés depuis son intronisation.

Selon le Président de l’ONG initiatrice, Cheick Malick Ouédraogo, cette remise symbolique de médaille vise à reconnaitre et encourager les personnalités qui s’investissent pour le rayonnement de la paix, de la cohésion sociale et du bien vivre-ensemble au sein des communautés burkinabè. « En la matière, le roi du Yatenga est une référence même au-delà de nos frontières », a t-il indiqué dans son message .

Pour le représentant de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU-BF), Abdou Ouédraogo, l’ONG a vu juste en décernant la médaille au roi du Yatenga qui œuvre inlassablement pour une coexistence pacifique entre les communautés. C’est donc un devoir pour la FPU-BF d’associer son image à l’initiative afin de magnifier le dévouement de Naaba Kiiba pour une bonne entente et un dialogue franc au sein de la population.

Le premier ministre et porte-parole du Roi, le Toogo Naaba, a remercié de vive voix les initiateurs de cette distinction de reconnaissance. « Sa Majesté est fier de recevoir cette médaille et rassure s’investir dans la quête de la paix au Burkina Faso car la situation actuelle de notre pays exige que chaque citoyen travaille pour le retour de la paix », a t-il déclaré.

Les premiers responsables de l’ONG annoncent que quatre autres rois recevront également la médaille d’ambassadeurs de la paix en vue de promouvoir la culture de bons rapports entre les citoyens du Burkina Faso.

La cérémonie s’est déroulée au seon du Palais Royal du Yatenga en présence des autorités coutumières, religieuses et administratives de la Région de Yaadga.

Agence d’Information du Burkina

