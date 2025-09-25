BURKINA-SOUROU-RECONQUETE-REINSTALLATION

Région du Sourou

Fierté et espoir au rendez-vous de la réinstallation à Sagan

Toma, 24 sept. 2025 (AIB) – La vie a repris dans la commune de Sagan, dans la Région du Sourou, grâce aux forces combattantes, après deux années d’exil forcé des populations du fait du terrorisme. Celles-ci expriment leur fierté d’avoir retrouvé leur terre natale. Constat de l’AIB le vendredi 19 septembre 2025.

Conan, Sipani et Pioni, trois villages de la province du Nayala, ont été reconquis par les Forces combattantes burkinabè. À notre passage, ils présentent fière allure. La vie y a effectivement repris, deux ans après le départ forcé des habitants harcelés par les terroristes.

Le passage de charrettes chargées de tables-bancs en direction de Hô (nom fictif) indique que l’école primaire se prépare à accueillir les élèves. Des femmes, paniers sur la tête, descendent « le Guèfutiin », la colline noire, à vélo pour rejoindre le marché. Plus loin, un berger sifflote derrière trois ânes, tandis que des enfants surveillent des chèvres près de la rizière en épiaison. Leurs camarades se baignent dans le marigot.

À Conan, les 75 hectares de bas-fonds rizicoles témoignent d’une saison prometteuse et de la renaissance de la localité depuis la réinstallation des populations, intervenue le 3 mars 2025. À chaque poste de contrôle, les combattants du 23ᵉ Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) saluent avec fierté.

Des femmes, machette en main et hache au dos, accueillent les voyageurs d’un sourire franc. La peur a visiblement cédé la place à la sérénité et à l’enthousiasme. La route offre désormais une large vue dégagée, les arbres ayant été élagués pour faciliter la circulation et renforcer la sécurité.

Les villages de Sipani et Pioni présentent un visage similaire. Le sorgho blanc est en épis et les récoltes de maïs ont déjà commencé dans certains champs.

À l’arrivée à Sagan, les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations. Dans les ruelles, des enfants jouent au ballon, des commerçants ont rouvert boutiques et étals, tandis que des paysans grillent du maïs sous les neemiers.

Dans la grande mosquée en construction, l’imam Ali Sanogo, fils de l’imam Abou, affirme après la prière du vendredi que « grâce au BIR 23 et au capitaine Ibrahim Traoré, nous pouvons rentrer et sortir sans escorte. Nous n’y croyions plus, mais Dieu a exaucé nos prières », s’est-il réjoui.

Le chef de terre, Drabo Couba, raconte avec émotion : « Sagan était devenu une forêt. Les hautes herbes avaient envahi tout l’espace et les feuillages des arbres touchaient presque le sol. Une désolation à faire pleurer même un sage. Mais aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir retrouvé notre terre natale. Nous remercions le Président du Faso, les FDS et tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons là. »

Pour Madou Ki, déplacé interne à Dédougou, « désormais, les gens peuvent marcher librement à Sagan et dormir paisiblement. J’ai pu construire à Dédougou une cour d’une valeur de plus de trois millions de FCFA. Mais je préfère mon Sagan natal. Nous ne voulons plus d’un autre Président, celui qui est là, c’est à vie », a-t-il souhaité.

Toé Alimata, surnommée « la maman de IB », exprime aussi son soulagement : « L’avènement du capitaine Ibrahim Traoré a facilité notre retour. Si ce n’était pas lui, nous ne serions pas à Sagan aujourd’hui. Je prie pour lui, pour ses soldats et pour le gouvernement. »

Malgré l’animation et le bouillonnement, la ville garde néanmoins les stigmates des attaques : boutiques détruites, lampadaires vandalisés, batteries emportées. Les prochains défis restent le rétablissement de l’électricité et la réouverture de la route Sagan–Dédougou. Sur ces points, les habitants gardent une foi inébranlable.

NDLR : pour des raisons de sécurité, certains noms ont été modifiés.

Agence d’information du Burkina

KTA/WIS/bbp