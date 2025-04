Ramadan : Autorités et populations unies dans la prière à Boulsa

Boulsa, 31 mars 2025 (AIB) – Les autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, ont prié aux côtés de leurs frères musulmans le lundi 31 mars 2025, à l’occasion de la fête du Ramadan.

Des milliers de fidèles, musulmans ont convergé vers le Kibspousgo, site dédié aux prières des grandes fêtes musulmanes.

La prière, dirigée par le grand imam intérimaire Madi Ilboudo, a été marquée par un sermon et des bénédictions.

À l’issue de la prière, les fidèles se sont mutuellement souhaité une bonne fête.

Le haut-commissaire, le représentant du chef de canton de Boulsa et le président de la communauté musulmane ont formulé des vœux de paix, de cohésion sociale et de prospérité pour le Burkina Faso.

Ils ont également prié pour les dirigeants du pays, en particulier pour le chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré.

Tout en souhaitant une bonne et heureuse fête à la population, El Hadj Karim Kormodo a une fois de plus exprimé son inquiétude quant à la réduction progressive du site de prière. « Le domaine s’effrite au fil des années et risque de disparaître avec le temps », a-t-il déploré.

Il a également assuré que des dispositions seront prises pour améliorer la sonorisation lors des prochaines célébrations.

Agence d’information du Burkina