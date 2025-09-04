Maroc-CAN 2025-Visite-Médias

Rabat : Des journalistes africains découvrent le Musée du football marocain en prélude à la CAN 2025

Rabat, 3 septembre 2025 (AIB)- A l’initiative de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), une cinquantaine de journalistes, influenceurs et artistes africains dont cinq Burkinabè, ont visité, mercredi, le Musée du Football Marocain (MFM), dans le cadre d’un programme de découverte des infrastructures retenues pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Situé au cœur de la forêt de Maâmora, à Rabat, le Musée du Football Marocain est une réalisation conjointe de la FRMF et de la Fondation Nationale des Musées, avec le soutien de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Inauguré le 21 mars 2024, il se présente comme une vitrine moderne dédiée à la préservation et à la valorisation du riche patrimoine footballistique du Royaume.

Conçu dans une architecture ultra-moderne, l’édifice comprend des salons VIP, une salle de conférence, une boutique, ainsi qu’un centre de recherche et de documentation.

Il propose également une exposition permanente organisée autour de six axes thématiques retraçant l’épopée du football marocain.

Ces espaces mettent en lumière la vision royale en faveur du développement du sport, les pionniers qui ont marqué les débuts de la discipline, les grandes performances nationales et internationales, les acteurs du football, les supporters ainsi que le rôle du Maroc comme terre d’hospitalité pour les compétitions et personnalités de renom.

La conservatrice de musée, Mme Oumay Walid, a expliqué que ce projet est né de la volonté du président de la FRMF, M. Fouzi Lekjaa, en collaboration avec un comité scientifique composé de 22 personnalités du monde de la recherche et du journalisme.

Selon elle, le musée est non seulement un espace de mémoire, mais aussi un outil pédagogique destiné aux générations futures, afin de montrer comment le football a accompagné l’histoire et le développement du Maroc.

La visite, inscrite dans le cadre de l’initiative Future Media, a permis aux participants venus de divers pays, dont le Burkina Faso, de découvrir de près cette infrastructure pour l’instant unique en Afrique.

Elle s’inscrit dans une série d’activités de promotion visant à présenter les atouts du Royaume (stades, routes, hôtels…) comme hôte de la prochaine CAN.

Agence d’information du Burkina

ATA/as