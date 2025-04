3 luttes de Sankara : souvenirs d’un combat révolutionnaire

De mémoire de Burkinabè, le 22 avril 85 reste une date historique dans les hauts faits du Burkina Faso révolutionnaire.

22 avril 1985- 22 avril 2025, 40 ans jour pour jour, que furent lancer officiellement à Ouagadougou, ce qu’il était convenu d’appeler les trois (3) luttes : lutte contre les feux de brousse, lutte contre la divagation des animaux, lutte contre la coupe anarchique du bois.

Ce mot d’ordre du Conseil national de la Révolution (CNR), était destiné à protéger notre environnement, en proie à la désertification.

Soucieux de l’avancée à un rythme vertigineux du désert conquérant dans notre pays, le Président Thomas SANKARA avait qualifié de crime, cette situation tridimensionnelle.

Connu pour ses improvisations, le camarade Président n’a pas dérogé à la règle. Du haut de la tribune de l’Inspection générale des Eaux et Forêts, face à un auditoire tout ouïe, il était très à l’aise pour livrer son message urbi et orbi.

Il s’exprimait comme le ferait le Souverain Pontife à certaines occasions religieuses importantes spécialement les jours de Pâque et de Noël.

40 ans après, la fougue avec laquelle le père de la Révolution d’août 83 s’adressait aux masses populaires par média interposé me revient par moment.

Nous y étions tous les deux en tant que Reporters de la Radio Nationale. Moi journaliste de la Rédaction et SAM Lallé Isidore, technicien du son.

Voici quelques extraits du discours poignant du Capitaine Thomas SANKARA sur les trois (3) luttes.

« Premièrement, lutte contre les feux de brousse.

Est déclaré crime, l’acte de provoquer les feux de brousse et sera puni comme tel. Il n’y a pas de tergiversation. Tous les villages et principalement les CDR (Comité de défense de la Révolution, Ndlr) de tous les villages se doivent de surveiller leur territoire. Ou bien le village paiera. Il en sera ainsi et ce n’est qu’à cette condition que le Burkina Faso sera vert aujourd’hui et surtout encore plus vert demain pour les générations à venir « .

Homme charismatique, le Président du Faso avait su rallier nombre de ses concitoyens à sa noble cause. Son discours tonnait à la fois comme un avertissement et une prise de conscience collective sur les graves dangers de la désertification pour un pays comme le nôtre.

L’homme était si passionné et emporté par les problématiques à l’ordre du jour, qu’il ne pouvait s’imaginer un seul instant, qu’il nous donnait du fil à retordre, SAM Lallé et moi.

Et pour cause, une bonne partie de son allocution avait failli ne pas être enregistrée pour insuffisance de bande magnétique. Partis avec seulement trois (3) bobines de 30 minutes chacune, nous nous rendions compte qu’il nous en fallait bien davantage pour assurer une couverture médiatique adéquate de l’événement.

Dans ses envolées, le Président du CNR, Chef de l’État a expliqué avec force détail, les raisons qui ont prévalu à cette prise de mesures révolutionnaires.

« La deuxième lutte que nous engageons, la deuxième lutte que nous déclenchons sera contre la divagation des animaux.

La liberté des animaux ne doit pas porter atteinte à la liberté des hommes. Le droit des cheptels ne doit point porter atteinte aux droits des peuples.

Celui qui laisse son troupeau en divagation pour se nourrir de façon libre sur tout ce qui pousse sur le sol, commet un acte criminel de destruction de la nature et de condamnation des générations à venir ».

Et le Capitaine Thomas SANKARA de mettre en garde les éleveurs contre tout animal en divagation, qui aurait détruit un arbre planté ou des céréales cultivées, que cette bête sera purement et simplement abattue. « Et s’il se présente un responsable pour exiger des comptes pour cet animal abattu, ce responsable ira répondre de son crime », a martelé le Chef de l’État.

La troisième et dernière lutte enclenchée le 22 avril 85 par le père de la Révolution burkinabè, concerne la coupe anarchique du bois de chauffe.

Plusieurs mesures seront prises pour éviter la destruction du couvert végétal. Aussi, a-t-il relevé que « ceux munis d’une licence en bonne et due forme, établissant le quota annuel, auront droit en bois de chauffe ».

Autres mesures à respecter « le bois coupé sera transporté dans des véhicules spéciaux, marqués de couleur spéciale, de telle sorte que se promenant les week-ends, dans nos brousses, les fonctionnaires ne soient tentés eux-mêmes de transporter du bois.

Désormais, tout véhicule transportant du bois sera arrêté et des amendes lourdes seront prononcées contre le propriétaire du véhicule.

Le spectacle du bois le long des routes est désormais interdit au Burkina Faso. Et le village où sera pris un fagot de bois vendu le long des routes, ce village répondra et en premier lieu le CDR sera sanctionné », a averti le Président du Faso.

Jusqu’à une époque pas très lointaine, la Radio nationale utilisait le nagra pour l’enregistrement des différents sons. La vitesse est 19 tours/seconde et 9,5 tours/seconde.

Pour le lancement des trois (3) luttes du 22 avril 85, SAM Lallé avait débuté sa prise de son 19 tours/seconde. Ayant constaté par la suite qu’il risquait de ne pouvoir avoir l’intégralité de l’intervention du camarade président, il a vite fait d’adopter le plan B. Ce plan consistait à réduire la vitesse de moitié afin d’allonger le temps d’enregistrement.

Finalement, le message du Capitaine SANKARA a pu être diffusé dans les journaux parlés de 13 heures et 19 heures de Radio Burkina. Ce message a provoqué une onde de choc dans certains milieux et au sein des populations des villes et des campagnes.

Mais deux (2) ans après la chute du CNR, le 15 octobre 87, les trois (3) luttes connaîtront leur triste sort. C’est ainsi que le changement de régime va entraîner de facto la recrudescence des feux de brousse dans plusieurs régions du pays. Ce qui n’est pas sans conséquences pour la biodiversité.

Quant à la divagation des animaux, elle aura une fois de plus droit de cité dans la cité. Bilan, de nombreux accidents souvent mortels sont causés par ces animaux en divagation.

La coupe abusive du bois connaîtra également la pire catastrophe écologique dans l’histoire du Burkina Faso.

Aujourd’hui, les temps ont bien changé, les régimes avec.

Le MPSR II tient le gouvernail du pays depuis septembre 2022.

Le nouveau Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ se découvre

Visionnaire et pragmatique. Il n’est donc pas à exclure qu’il fasse également de la lutte contre la désertification son cheval de bataille.

Le 22 avril de chaque année, je me souviens comme si c’était hier, cet important événement qui me taraude encore l’esprit.

C’est de ce souvenir vieux de 40 ans (1985- 2025) que je tenais à partager avec vous en ce jour d’anniversaire de lancement des trois (3) luttes au Burkina Faso.

Les trois (3) luttes avaient été lancées en marge de la Semaine dite Révolutionnaire du Forestier. Cette cérémonie avait précédé l’inauguration de l’Inspection Générale des Eaux et Forêts sise dans l’enceinte du Parc Urbain Bangr-wéogo à Ouagadougou.

Récit de John Abdoul Wahab TASSEMBEDO

Journaliste à la retraite.

Tél. 60 27 49 91/ 58 06 25 16