Sandbontenga / Reboisement

Prévenir la dégradation des terres par l’adoption de pratiques agroécologiques

Projet Rilgré réalise un bosquet dans la commune de Ziga

Ziga, 10 juillet 2025 (AIB)-Le consortium Solidar Suisse – Association Beo-Neere Agroécologie a procédé, le 10 juillet 2025 à Pissiga, dans la commune de Ziga, province du Sandbontenga, au lancement officiel du reboisement de bosquets, dans le cadre du projet de promotion des pratiques agroécologiques et de valorisation des productions agricoles (Rilgré).

Au total, 750 plants de diverses espèces ont été mis en terre sur ce site protégé de 2 hectares. Le lancement officiel a été marqué par une démonstration de plantation réalisée par un agent du Service départemental des Eaux et Forêts, suivie de deux plantations symboliques exécutées par le premier vice-président de la délégation spéciale communale de Ziga et le chef de projet Rilgré, sous la supervision du Directeur provincial des Eaux et Forêts du Sandbontenga.

Selon Philippe Yanogo, chef de projet Rilgré, cette activité marque le début d’une série de reboisements dans trois autres bosquets situés dans les régions de Oubri et du Nakambé. Au total, 3 000 plants composés d’essences locales seront mis en terre dans l’optique de contribuer à la restauration des terres dégradées.

Pour le lieutenant-colonel Toussaint Bationo, représentant le Directeur régional des Eaux et Forêts de la région des Kuilsé, cette opération s’inscrit dans l’Initiative présidentielle qui invite chaque Burkinabè, chaque institution et chaque collectivité à planter et entretenir un arbre pour le reverdissement du Burkina Faso.

« Ces plantes peuvent constituer un rempart contre la malnutrition en fournissant des ressources alimentaires accessibles et abordables. Elles seront également utilisées dans la médecine traditionnelle pour soulager de nombreuses maladies », a-t-il précisé.

Il a enfin adressé les remerciements du Directeur régional aux populations pour leur forte mobilisation et leur engagement à entretenir le bosquet, ainsi qu’à la collectivité pour son accompagnement, et au projet Rilgré pour sa contribution à #reverdir le Burkina Faso.

Adama Sawadogo, premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Ziga, tout comme Abdoulaye Ouédraogo, porte-parole du village, a salué la réalisation de ce bosquet à Pissiga.

S’adressant à la population fortement mobilisée, le premier vice-président a appelé à un engagement individuel et collectif pour un meilleur entretien de ce joyau.

Il a également lancé un appel aux partenaires au développement de la commune pour qu’ils soutiennent cette initiative, notamment par l’implantation d’un point d’eau, afin de faciliter l’entretien du site pendant la saison sèche.

Le projet Rilgré est mis en œuvre par le consortium Solidar Suisse / Association Beo- Neeré Agroécologie.

Il couvre 13 communes réparties dans les régions de Oubri, des Kuilsé et du Nakambé. Il est financé par le Royaume de Belgique dans le cadre de la mise en œuvre du Portefeuille Thématique Climat Sahel (PTCS) – volet Burkina Faso de l’Agence belge de développement (Enabel).

Agence d’information du Burkina

AIO/ata