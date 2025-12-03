Projet d’extension de Bissa Gold : Le Haut-commissaire du Bam rassure les populations que tout se fera dans la transparence

Sabcé, 28 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, a rassuré vendredi dernier les populations que le projet d’extension de Bissa Gold à Siéra sera mené en toute transparence, dans le respect des textes, de l’intérêt général et de la protection des communautés.

Des ressortissants du village de Bissa ont rencontré, à leur demande, le Haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, vendredi dernier à Sabcé, pour lui exposer leurs inquiétudes face au projet d’extension de Bissa Gold à Siéra. Le projet couvre près de 600 hectares dont 500 concernent des terres exploitées par les habitants de Bissa.

Au nom de la communauté de Bissa, le porte-parole Ousseni Ouédraogo a présenté un mémorandum précisant que les populations souhaitent d’abord la suspension de toute procédure d’expropriation tant que les garanties légales de protection des droits communautaires ne sont pas réunies.

Elles demandent ensuite que la société minière soit officiellement interpellée afin qu’elle revoie son plan d’expansion dans le respect du code minier et des normes sociales et environnementales.

Les ressortissants souhaitent également disposer de l’étude des variantes ayant conduit au choix de Siéra comme zone d’extension. Ils exigent en outre que des infrastructures socio-économiques, des mesures sécuritaires et des périmètres aménagés, fonctionnels et exploitables soient garantis en cas de libération de terres. Enfin, ils réclament l’attribution de nouvelles terres agricoles pour compenser celles qui pourraient être réquisitionnées par la mine.

Monsieur Ouédraogo a conclu en précisant que la population de Bissa n’est opposée à aucun projet de développement, encore moins à Bissa Gold. Cependant, a-t-il plaidé, l’autorité doit prendre des dispositions pour que les droits des populations soient respectés.

Au cours des échanges, le participant Wahabo Ouédraogo est revenu sur les difficultés antérieures rencontrées avec la société minière. « Nous n’avons pas de problème avec Bissa Gold, mais nous voulons qu’elle respecte ses engagements. Cela fait plus de trois fois qu’on nous exproprie et aucune promesse n’a été tenue », a-t-il regretté, tout en réaffirmant la disponibilité de la population à cohabiter dans un climat apaisé et respectueux.

Le Haut-commissaire Karim Ouédraogo a salué la démarche de la population, qu’il a jugée responsable, courtoise et républicaine. « L’administration travaille pour garantir à la fois l’intérêt général et la protection des communautés. Je vous invite à faire confiance au processus légal. Rien ne se fera en dehors des textes et de la transparence », a-t-il assuré. Il a également rappelé l’historique des opérations d’expropriation dans le secteur minier, en soulignant que la loi encadre toutes les procédures afin d’éviter les abus. Il dit prendre bonne note des préoccupations et a rassuré les participants que le processus se déroulera avec les populations, l’administration ainsi que la mine afin de garantir la transparence.

Pour rappel, les populations de Bissa avaient rejeté, le 8 novembre, lors d’une assemblée générale, toute tentative d’expropriation de leurs terres situées à Siéra.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata