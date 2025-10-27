Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè de Dubaï galvanise les Étalons cadets

Ouagadougou, 27 oct. 2025 (AIB)- une délégation des Burkinabè de Dubaï (Emirats Arabes Unis) a rendu visite aux Etalons Cadets qui y sont pour préparer le mondial de leur catégorie, afin de les galvaniser pour une bonne compétition, a-t-on appris de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Une vague de chaleur et de soutien a submergé le camp des Étalons cadets à Dubaï. Une délégation de la communauté burkinabè résidant dans l’émirat est venue apporter son soutien aux joueurs en stage de préparation pour la Coupe du Monde U17. Les représentants de la diaspora ont transmis leurs encouragements aux jeunes footballeurs et réaffirmé leur foi en l’équipe.

Les joueurs et le staff technique ont chaleureusement accueilli cette marque de solidarité. La Fédération burkinabè de football et le ministère en charge des sports ont aussi salué cette belle initiative. Cet échange fructueux renforce la cohésion et le moral des troupes à l’approche de la compétition.

Les Etalons Cadets jouent leur 2e match amical ce lundi contre le Venezuela.

Agence d’information du Burkina

As/ata