Burkina/Boulgou-Saisie-Poussins

Boulgou : 85 cartons contenants des poussins saisies et incinérés a Bittou

Bittou 25 Octobre 2025(AIB). – La brigade territoriale de gendarmerie de Bittou en collaboration avec les services de l’élevage de Bittou ont procédé, le samedi 25 octobre 2025, à l’incinération de 85 cartons contenants de poussins saisies.

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2025, grâce à la collaboration de la gendarmerie de Bittou et le détachement du village de Gnangdin, 85 cartons contenants des poussins dissimulés dans une voiture estimés à 2 millions 250 FCFA en provenance d’un pays voisin en destination dans la ville de Koupéla ont été saisies.

Les Forces de défense et de sécurité, le président de la coordination communale de la veille citoyenne de Bittou et les responsables en charge de l’élevage de Bittou ont assisté à l’incinération des poussins.

« L’importation des poussins est interdite sur le territoire national. Nous interpellons tous les commerçants de respecter les règles », a indiqué l’adjudant-chef, Banaon Somie, commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Bittou.

En rappel, 490 cartons contenants des poussins ont été saisie et incinéré a Bittou le 8 août 2025.

Agence d’information du Burkina

SK-dnk-ata