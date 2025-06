Poni / Le gouverneur du Sud-Ouest lance les épreuves du baccalauréat 2025

Gaoua, 24 juin 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Siaka Barro, a officiellement donné le coup d’envoi des épreuves écrites du baccalauréat, session 2025, au jury n°55 situé au Complexe scolaire Notre-Dame de l’Annonciation de Gaoua.

La région du Sud-Ouest enregistre cette année 3 617 candidats répartis dans 15 jurys et six centres. Ces candidats composent dans plusieurs sept séries, dont trois de l’enseignement général, trois de la formation professionnelle et une dans l’enseignement technique.

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence des membres des corps constitués ainsi que des acteurs du système éducatif régional.

Dans son adresse aux candidats, le gouverneur a prodigué des conseils, les exhortant à bannir toute tentative de fraude, un phénomène de plus en plus récurrent lors des examens. Il leur a également souhaité bonne chance dans cette étape décisive de leur parcours scolaire.

