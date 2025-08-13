Poni : Lancement de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers

Gaoua, 13 août 2025 (AIB) – L’Institut national de formation des personnels de l’éducation (INFPE) de Gaoua a abrité, ce mercredi, la cérémonie officielle de lancement de l’immersion patriotique et civique des bacheliers de la session 2025.

La cérémonie, présidée par le Gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a été marquée par la montée solennelle des couleurs nationales suivie de la diffusion du message du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, en présence des membres des corps constitués, des encadreurs et des bacheliers.

Le Gouverneur Siaka Barro a exhorté les immergés à accorder une attention particulière au message présidentiel, en raison de sa portée et de sa pertinence pour la jeunesse burkinabè.

À l’issue de la diffusion, plusieurs participants ont été invités à restituer les passages qui les ont le plus marqués, témoignant ainsi de leur écoute active et de leur engagement.

Cette immersion vise à renforcer le civisme, le patriotisme et la conscience citoyenne chez les nouveaux bacheliers, dans un contexte national de mobilisation pour la cohésion sociale et la résilience.

Agence d’information du Burkina

