Poni: la Délégation spéciale régionale trace ses priorités de développement pour 2026

Gaoua, 28 août 2025 (AIB) – Réunis en troisième session ordinaire de l’année, les membres de la Délégation spéciale régionale du Djôrô, sous la présidence de Siaka BARRO, ont défini, les 27 et 28 août 2025, les grandes orientations de développement pour l’année 2026, tout en adoptant d’importantes délibérations.

Durant deux jours de travaux, les participants ont examiné plusieurs points et pris deux délibérations dont l’une portant réorganisation des commissions permanentes de la délégation spéciale régionale et l’autre sur le retrait de la région de l’Association internationale des régions francophones (AIRF), conformément aux directives nationales.

Ils ont également conduit des débats d’orientations budgétaires, en vue de baliser la vision de développement pour l’année 2026. En marge de la session, une visite de chantiers du Conseil régional et de l’hôtel du Conseiller a été effectuée.

Par ailleurs, les membres ont bénéficié de communications sur la Stratégie nationale d’électrification rurale et sur les missions de l’Agence nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ANEREE).

Clôturant les travaux, le président de la délégation spéciale, Siaka BARRO, a salué la mobilisation et l’assiduité des participants, tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts pour l’atteinte des objectifs de développement régional.

