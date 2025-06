PETANQUE-BFA-SPORT-FBP-BUAYABA-COUPE

Pétanque/Coupe Buayaba 6e édition : la triplette Sountong-Nooma se succède

Ouagadougou, 2 juin 2025 (AIB) – La triplette Sountong-Nooma a remporté dimanche soir à Ouagadougou, la 6e édition de la coupe Buayaba en pétanque en battant la triplette du Club Wend-Panga par le score de 13 à 3, a constaté l’AIB.

Ce fut une démonstration de talent en pétanque que les boulistes de Sountong-Nooma ont fait preuve au boulodrome de l’école Sinyiri de Ouagadougou. Toujours aux avant-postes, le capitaine de l’équipe Moustapha Bagagnan a encore épaté le public sorti nombreux comme à son habitude, avec ses tirs de précision et ses placements-biberons (mariage au bouchon).

Cette triplette vedette (composée de Moustapha Bagagnan, de Patrice Tiemtoré et Alidou Sawadogo) déjà vainqueur de la 5e édition, n’a eu besoin que de six mènes pour remporter la partie. Elle a démarré en fanfare en menant par 5 à 0 aux deux premiers mènes. Par la suite, Wend-Panga a voulu recoller au score en engrangeant 2 points, puis 1. Ces trois points marqués ont été les derniers de la triplette venue du Théâtre populaire de Ouagadougou.

La suite a été sans pitié pour Sountong-Nooma qui a enchainé les points en deux jeux, décrochant son 2e trophée de suite dans cette compétition. L’équipe remporte le trophée, la médaille d’or et la somme de 500 000FCFA, laissant à son challenger Wend-Panga avec la médaille d’argent et la somme de 300 000FCFA.

Le président de Buayaba pétanque club Marc Poda, membre du comité d’organisation, s’est dit satisfait du déroulement de la compétition. En rappelant le thème qui est « le sport, facteur de vivre ensemble et la cohésion sociale », il mentionne que cela a permis de « rassembler tous les fils et filles de ce pays pour commémorer ensemble, se frotter et se partager ce qu’il y a ».

« Aux termes de la compétition nous sommes vraiment satisfaits parce qu’il y a des clubs amis qui ont quitté le Togo et le Bénin pour participer à cette fête. Il n’y a pas eu d’incidents. La fraternité que nous recherchions, nous l’avons trouvé. Les clubs sont venus des quatre coins du Burkina ».

En plus de cette compétition de pétanque (hommes et femmes), il y a eu des jeux de société. C’est l’ancien ministre en charge des sports Mathias Tankoano qui en est le promoteur. Il a félicité tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de l’événement.

C’est le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda qui a patronné la compétition. Il a été représenté par son secrétaire général Loé Adama Traoré qui a transmis les encouragements du ministre et a fait savoir que le département soutiendra ces genres d’initiatives.

L’ambassadeur du sport Charles Kaboré, représenté par un de ses conseillers Issouf Ouattara dit Carlos a également encouragé les acteurs sur place. Rendez-vous a été donné pour la 7e édition, Dieu voulant.

