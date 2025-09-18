BURKINA-PASSORE-OPERALITE-SALUBRITE

Passoré/ Opération de salubrité : Les nouveaux bacheliers du Passoré assainissent le CMA de Yako

Yako, 17 sept 2025 (AIB)- Les nouveaux bacheliers du Passoré ont organisé le jeudi 18 septembre 2025 , une grande opération de salubrité pour assainir le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Yako, en vue d’offrir un cadre plus sain et plus accueillant aux patients, au personnel de santé et aux visiteurs.

Munis de dabas, de machettes et des gangs, les nouveaux bacheliers du Passoré se sont fortement mobilisés dans la matinée du jeudi 18 septembre 2025 pour assainir la cour du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Yako.

L’opération de salubrité vise à offrir un cadre plus sain et plus accueillant aux patients, au personnel de santé et aux visiteurs du district sanitaire de Yako.

La journée de salubrité selon les nouveaux bacheliers, témoigne de la réussite de leur formation à Ouahigouya, dans le cadre de l’immersion patriotique obligatoire, tenue dans la région de Yaadga sur la citoyenneté, le patriotisme et l’engagement communautaire .

À l’issue de l’opération, le Médecin-chef du district sanitaire (CMD) de Yako, Dr Ousséni Sawadogo, a au nom du personnel soignant du CMA exprimé sa reconnaissance aux nouveaux bacheliers de la province pour l’initiative qu’il a qualifiée « d’exemple de citoyenneté responsable ».

Saluant l’action, Dr Sawadogo a indiqué qu’elle va contribuer à améliorer les conditions de séjour des malades et à assainir le cadre de travail des agents district sanitaire de Yako.

L’opération s’est déroulée dans une ambiance conviviale et solidaire, illustrant ainsi l’esprit de responsabilité et de service communautaire que prône l’immersion patriotique, une initiative des plus hautes autorités du pays.

L’opération de salubrité et d’assainissement marque également l’attachement des nouveaux bacheliers de la province du Passoré et leur volonté de poser des actions concrètes au bénéfice du bien-être des populations.

Agence d’information du Burkina

