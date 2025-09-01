BURKINA- PASSORE- MONTEE-COULEURS

Passoré /Montée des couleurs: Une occasion de partages d’informations selon la SGP

Yako, 1er sept. 2025(AIB)-La secrétaire générale de la province (SGP) du Passoré, Noélie Berehoumdougou/Kaboré représentant le haut-commissaire du Passoré, a présidé le lundi 1er septembre 2025 à Yako, la cérémonie de montée des couleurs du mois de septembre. Pour l’occasion, Mme Berehoumdougou a indiqué que ce cadre constitue une occasion de partage d’informations au profit des différents services.

La SGP a saisi l’occasion pour inviter les directeurs et chefs de services à saisir ces cadres de rencontres pour partager les informations de leurs services respectifs.

Les directeurs et chefs de service du Passoré se sont fortement mobilisés ce lundi 1er août 2025, dans les locaux du haut-Commissariat du Passoré pour la tenue de la montée mensuelle des couleurs dans la province.

Réunis au pied du drapeau, devant le Haut-commissariat du Passoré, ils ont entonné ensemble avec enthousiasme l’hymne de la victoire, symbole de civisme et d’engagement patriotique.

A leurs côtés, l’on notait également la présence des tout-petits en fin d’apprentissage à Yako au camp vacances en karaté, en anglais, en civisme et au patriotisme et en compagnie de leurs encadreurs.

La SGP Noélie Berehoumdougou/Kaboré a adressé son message aux participants et particulièrement les corps constitués de la province qu’elle a invités à plus de solidarité et d’engagement au bonheur des populations.

« C’est l’occasion pour les différents chefs de service de porter vos messages sur les activités que vous avez organisées dans vos services respectifs », a exhorté Mme Berehoumdougou.

La SGP a également exhorté les campeurs invités à prendre part à ce rendez-vous mensuel et a cultivé davantage l’esprit de solidarité et du patriotisme dans leurs entourages.

« Vous devrez rester engagés pour la cause nationale, défendre votre pays et respecter le drapeau », a-t-elle poursuivi.

Au terme de la cérémonie, la direction provinciale des Eaux et forêts du Passoré a informé les participants de l’organisation en différé d’une journée provinciale de l’arbre qui se tiendra demain mardi dans le village de Tanghin dans la commune de Kirsi.

Agence d’information du Burkina

