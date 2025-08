BURKINA-PASSORE-REMERCIEMENTS- FDS

Passoré : Le Haut-commissaire salue l’engagement et le dynamisme des FDS et VDP de la province

Yako, 4 août 2025(AIB) – Le Haut- commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré a traduit ce lundi 4 août 2025, sa reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (PDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur engagement et dynamisme au cours de la traditionnelle montée des couleurs.

Cette traditionnelle montée des couleurs qui se tient chaque premier lundi du mois s’est déroulée ce lundi 4 août 2025 au haut-commissariat de la province du Passoré, en présence de l’ensemble des corps constitués.

A cette occasion, le haut-commissaire, Daouda Sangaré du Passoré, a exhorté chaque responsable de structure à pérenniser cet acte d’engagement patriotique.

M. Sangaré tout en saluant la forte mobilisation des corps constitués a également traduit sa satisfaction de constater les efforts consentis par les composantes de la population, à travers leur engagement patriotique et leur détermination pour la cause de la province.

Le premier responsable de la province a remercié l’ensemble des agents pour la réussite de la montée des couleurs nationales en leur souhaitant une bonne fête de l’indépendance.

Daouda Sangaré a saisi l’opportunité pour présenter les nouveaux directeurs et chefs de service récemment installés dans leurs fonctions respectives.

Agence d’information du Burkina

