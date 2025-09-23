Burkina-Oudalan-Maracana-Lancement

Oudalan : La Veille citoyenne de Déou lance un tournoi Maracana pour raffermir le vivre-ensemble

Ouagadougou, 23 sept. 2025 (AIB) – La veille citoyenne de la commune de Déou, dans la province de l’Oudalan, a lancé samedi 20 septembre 2025 une compétition de Maracana et une journée de loisir pour rassembler les filles et fils de la localité autour des valeurs de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale.

« À travers ce tournoi, nous voulons envoyer le message que, malgré les épreuves et les défis que nous traversons, nous devons rester unis, solidaires et engagés pour bâtir un avenir de paix et de prospérité », a affirmé la présidente de la veille citoyenne de Déou, Hadjratou Brahima Cissé.

Pour la présidente, cette rencontre sportive et fraternelle dépasse le simple cadre du jeu. Elle est le symbole fort du vivre-ensemble, de la solidarité et de la fraternité qui doivent unir toutes les communes de la province et, au-delà, l’ensemble du Burkina Faso.

Pour l’atteinte des objectifs, l’Association compte s’appuyer sur la jeunesse, qu’elle considère comme la force et l’espérance d’une Nation et dont l’énergie, l’intelligence et le courage sont indispensables.

Rappelant à la jeunesse que « rien de durable ne se construit sans discipline, sans cohésion et sans engagement », Hadjratou Brahima Cissé a invité à la vigilance et au renforcement de la collaboration avec les Forces combattantes engagées dans la sécurisation du pays.

Selon le président d’honneur du tournoi, Abdoulaye Rabo, la tenue de cette compétition de football traduit la volonté de la jeunesse de se lever, de s’exprimer et de contribuer positivement à la cohésion sociale.

Convaincu que ce tournoi est un espace de fraternité et une source d’inspiration pour renforcer le vivre-ensemble, il a invité les sportifs à jouer avec passion, dans le respect des règles et dans le fair-play.

Prévue du 20 septembre au 4 octobre 2025, la compétition qui réunit 12 équipes venues des cinq communes de l’Oudalan, se tient sous le thème : « Pour la Cohésion sociale, la solidarité et le vivre-ensemble ».

Agence d’information du Burkina