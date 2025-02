Ouagadougou vibre déjà au rythme de la grand-messe du cinéma africain à quelques heures de l’ouverture du FESPACO

Ouagadougou, 21 fév. 2025 (AIB) – À quelques heures de l’ouverture de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), la capitale burkinabè s’est parée de ses plus beaux atours pour accueillir des milliers de festivaliers.

Plus de 1 000 visiteurs sont déjà enregistrés, et plus de 20 000 festivaliers sont attendus tout au long de cette biennale du cinéma africain, qui débutera le 22 février 2025.

Tous les regards sont tournés vers le pays des Hommes intègres.

Les rues, les bus, les panneaux publicitaires ainsi que les chaînes de télévision et de radio reflètent tous l’ambiance du FESPACO 2025.

Du rond-point des Cinéastes à celui des Nations Unies, en passant par la place des Femmes, des guirlandes aux couleurs du festival flottent au-dessus des artères de la ville.

Huit sites de projection sont prêts à accueillir les cinéphiles : Ciné Burkina, Ciné Neerwaya, Canal Olympia Ouaga 2000, Canal Olympia Pissy, le siège du FESPACO, le CENASA, la salle des fêtes de la Mairie centrale de Ouagadougou et l’ex-Conseil économique et social.

Le comité d’organisation assure que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un festival sécurisé et fluide.

« Tout est fin prêt », a assuré vendredi soir le ministre en charge de la Culture, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

En plus des projections de films en compétition, les festivaliers pourront participer à des ateliers, des rencontres professionnelles, des expositions et des débats. La foire gastronomique, la rue marchande et le centre de presse sont également en place pour accueillir les festivaliers.

La biennale du cinéma africain a choisi la République du Tchad comme pays invité d’honneur.

Le président Mahamat Idriss Déby Itno, qui a foulé le sol ouagalais vendredi après-midi, a été précédé deux jours plus tôt par près de 230 de ses compatriotes.

Pour éviter les longues files d’attente, les billets sont disponibles en ligne.

La cérémonie d’ouverture, prévue samedi soir au Palais des Sports de Ouaga 2000, s’annonce grandiose.

Le ministre Gilbert Pingdwendé Ouédraogo invite les festivaliers à venir découvrir en particulier la chorégraphie d’Aristide Tarnagda, qui a mobilisé près de 200 danseurs autour du thème de la résilience et de la victoire contre les Forces du Mal.

Agence d’Information du Burkina

HB/ata