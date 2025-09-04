Ouagadougou : Une association lance une campagne de consultations ophtalmologiques gratuites au profit des patients

Ouagadougou, 4 sept. 2025 (AIB)-Une campagne de consultations ophtalmologiques gratuites au profit des populations de la région du Kadiogo se tient du 1er au 7 septembre à Ouagadougou. Initiée par l’association Wend La Lafi, elle vise à rapprocher les soins de santé oculaire des patients et à prévenir les maladies de la vue comme la cataracte et le glaucome.

Lancée à Ouagadougou le 1er septembre sur la place de la Nation, la campagne de consultation gratuite se poursuit dans la région du Kadiogo jusqu’au 7 septembre 2025. Les patients viennent se faire consulter sur place afin de trouver des solutions appropriées à leurs problèmes de santé oculaire. Pour le Dr Ahmed Malick Koama, docteur en santé, sécurité, environnement et en ophtalmologie, initiateur de l’opération sous la bannière de l’association Wend La Lafi, cette campagne vise à rapprocher les soins de santé des populations.

Beaucoup de personnes souffrant de problèmes de vue rencontrent des difficultés pour accéder aux centres de soins, a-t-on déploré.

« Certains s’alignent à des heures très tardives, notamment à 2 h ou 3 h du matin, pour bénéficier de soins oculaires », a indiqué le Dr Koama. Ainsi, à travers cette campagne, il s’agit de rapprocher le patient des services de soins.

« Nous déplorons plusieurs anomalies des yeux, notamment la cataracte et le glaucome, pour ne citer que ces maladies. Pourtant, plus vite on dépiste ces maux, mieux cela vaut, car des mesures adéquates peuvent être prises pour apporter des soins », a-t-il ajouté.

Partant de ce constat, le président de Wend La Lafi a expliqué que les questions de santé oculaire concernent beaucoup les personnes du troisième âge, notamment pour la cataracte, mais aussi des jeunes et même des enfants, dans le cas de la conjonctivite allergique.

Le Dr Ahmed Koama a exhorté les populations à se faire dépister à temps dans les centres de soins afin d’éviter l’aggravation des problèmes oculaires.

Tout en saluant l’engouement suscité par l’opération auprès des populations, il a rendu hommage au dévouement du personnel de santé, qui fait preuve de sacrifice pour aider les malades. Selon lui, ce personnel compte des retraités et des volontaires. C’est grâce à leur engagement que l’opération se poursuit. Il a également souligné que les soins oculaires ne concernent pas uniquement les élèves : les forces de défense et de sécurité sont aussi prises en compte, dans un contexte marqué par des besoins sécuritaires pressants.

Il a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs impliqués pour faire de la campagne une véritable réussite. Il a cité notamment le ministère de la Santé, à travers le Centre national de lutte contre la cécité, la mairie de la commune, la direction générale de la police nationale ainsi que l’état-major général des armées.

Pour contribuer à réduire considérablement les problèmes oculaires chez les personnes du troisième âge, le Dr Koama a proposé que des opérateurs économiques burkinabè s’investissent davantage pour les soutenir. Selon lui, il est certes louable que des personnes venant de l’étranger aident les personnes âgées à subir des opérations de la cataracte, mais il serait encore mieux que les acteurs nationaux s’engagent aussi dans ce sens, afin de soulager les personnes vulnérables. Enfin, il a invité les populations à faire confiance au personnel sanitaire, en rassurant que l’accent est mis sur l’efficience et la qualité des services de santé.

Agence d’information du Burkina

