Ouagadougou : Le commandant Moussa Bako officiellement installé à la tête de la société d’État Faso Yaar

Ouagadougou, 22 oct. 2025 (AIB)-Le commandant Moussa Bako a été installé hier mardi Directeur général de la société d’État Faso Yaar, qui vise à soutenir le pouvoir d’achat des Burkinabè et à réguler les prix des produits de grande consommation,

Symbole de la politique de souveraineté économique prônée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, Faso Yaar dispose désormais de son tout premier Directeur général en la personne du Commandant Moussa Bako.

Nommé en Conseil des ministres le 9 octobre dernier, le commandant Bako a promis de travailler avec engagement et intégrité pour faire de la société un instrument efficace de stabilisation du marché.

« Le marché national connaît des défaillances récurrentes marquées par la flambée des prix et les ruptures d’approvisionnement. Faso Yaar vient corriger ces insuffisances et redonner espoir aux consommateurs », a-t-il affirmé.

Il a assuré que sa mission sera menée dans un esprit de transparence, de discipline et de rigueur, invitant ses collaborateurs à œuvrer sans relâche pour atteindre les objectifs fixés. « Nous devons garantir l’accès des populations aux produits essentiels et contribuer à la lutte contre la vie chère », a-t-il insisté.

Le Secrétaire général du ministère en charge du Commerce, Alassane Ouédraogo, a félicité le nouveau Directeur général pour sa nomination et l’a encouragé à poursuivre rapidement l’opérationnalisation de la société à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso.

Le commandant Moussa Bako a, pour sa part, exprimé sa gratitude au Président du Faso pour la confiance placée en lui, et au ministre en charge du Commerce, Serge Poda, pour son accompagnement et ses conseils.

Agence d’information du Burkina

JS/ata