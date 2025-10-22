Burkina-Culture-Art-Colloque-International-Nuit-Lompolo

5e édition de la nuit des Lompolo : l’ouverture d’un colloque international pour magnifier les arts dramatiques

Ouagadougou, 22 oct. 2025 (AIB)- Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a présidé ce mercredi, l’ouverture du colloque international de la 5e édition de la nuit des Lompolo, un événementiel qui vise à célébrer et magnifier les arts dramatiques.

Ce colloque international est placé sous le thème « Représentations identitaires et expressions culturelles dans les arts dramatiques. » Durant deux jours, les acteurs des arts de la scène vont se pencher sur cette thématique afin de proposer des solutions adéquates pour la conquête de notre identité et expression culturelle à travers les arts dramatiques.

Pour le Ministre, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, les arts dramatiques nous offrent des spectacles qui subliment les actes héroïques de nos ancêtres. Ils mettent en valeur des figures historiques de la culture africaine.

Pour ce faire, les arts dramatiques doivent se donner les moyens d’investir le cœur de l’être humain pour y semer la graine de laquelle vont naître des modèles pour notre société en reconstruction, c’est en cela que les arts dramatiques peuvent exprimer notre culture et refléter notre identité culturelle, a indiqué Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Selon le Directeur général de la Culture et des Arts, Moctar Sanfo, l’organisation de ce colloque se veut un cadre où les acteurs et professionnels des arts dramatiques se retrouvent pour échanger sur des thématiques bien définis afin de proposer des documents scientifiques permettant aux arts dramatiques de contribuer efficacement à la conquête de notre identité culturelle voire notre cohésion sociale.

À ce colloque international, plusieurs pays sont attendus pour y participer notamment le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Danemark, la Suisse.

La 5e édition de la nuit des lompolo se tiendra le vendredi 24 octobre 2025 au Centre National des Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel (CENASA) et au cours cette soirée plus d’une vingtaine de prix officiels qui seront remis aux acteurs des arts de la scène.

Agence d’information du Burkina

