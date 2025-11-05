« On peut être VDP, même à 5 000 km du Burkina », Ambassadeur du Burkina Faso en Italie

Naples (Italie), 5 nov. 2025 (AIB)-«Il est tout à fait possible de participer à la défense de la patrie en étant Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), même à 5 000 kilomètres du Burkina Faso », a déclaré l’ambassadeur du Burkina Faso en Italie, Cyrille Genou/Badolo.

« Être VDP ne se limite pas au territoire national. Il s’agit de contribuer activement à la construction du Faso et d’adopter la vision de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré. C’est exactement ce que la diaspora burkinabè en Italie incarne. Ce ne sont pas seulement les Burkinabè qui se battent au pays. Nous recevons également des citoyens d’autres nationalités qui viennent à nous pour savoir comment devenir Burkinabè, car ils souhaitent s’engager aux côtés de nos Forces de défense et de sécurité (FDS) », a précisé Cyrille Genou/Badolo lors de la Nuit culturelle organisée par l’association Faso Boulgou à Rome.

L’ambassadeur a souligné que la diaspora burkinabè en Italie se porte bien :

« Nos compatriotes sont connectés à l’actualité du pays et travaillent sans relâche pour valoriser l’image du Burkina Faso ici en Italie. La vision du Capitaine Ibrahim Traoré a été pleinement adoptée par notre communauté. »

Abordant la question culturelle, la diplomate a indiqué que la communauté burkinabè suit de près les événements culturels du pays et contribue à faire rayonner la culture nationale en Italie.

« Je félicite et encourage tous ceux qui s’engagent à promouvoir la renommée du Burkina Faso ici en Italie. Soutenir la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, c’est aussi cela : œuvrer pour un Burkina rayonnant », a-t-elle conclu.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata