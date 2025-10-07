BURKINA-NANDO-SANTE-CAMPAGNE-OCTOBRE-ROSE-LANCEMENT

Octobre Rose 2025 : la région de Nando se mobilise contre le cancer du sein

Koudougou, 6 oct. 2025 (AIB) – Le coup d’envoi officiel de la campagne « Octobre Rose 2025 » a été donné ce lundi dans la région de Nando, sur le site du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur n°5 de Koudougou, a constaté l’AIB.

L’événement s’est déroulé sous la présidence du secrétaire général de la région, Lucien Guengueré, représentant le gouverneur.

Les allocutions du représentant des autorités coutumières, du directeur régional de la Santé de Nando et du secrétaire général de la région ont souligné la gravité du fléau.

Le secrétaire général a rappelé que le cancer du sein est non seulement le cancer féminin le plus fréquent, mais aussi la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, faisant de sa prévention une priorité nationale.

Il a vivement salué l’engagement des acteurs de la santé et a lancé un appel solennel à la mobilisation générale : « aucune femme ne doit perdre la vie à cause d’un cancer du sein, du fait d’un dépistage tardif ou de l’absence de soins adaptés. »

Afin de garantir un accès maximal à la prévention, toutes les femmes de la région sont instamment invitées à profiter, tout au long de ce mois d’octobre rose, des prestations de dépistage et de soins gratuits. Ces services sont disponibles dans les formations sanitaires habituelles ainsi que dans les cliniques mobiles spécialement déployées pour l’occasion.

La visite d’une de ces cliniques mobiles a d’ailleurs symboliquement clôturé la cérémonie de lancement, marquant le début effectif de la campagne sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

