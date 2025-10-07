BURKINA-NANDO-PATRIOTISME-MONTEE-COULEURS

Nando : Le gouverneur exhorte les agents publics à l’engagement et à l’exemplarité

Koudougou, 6 oct. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean-Yves Béré a présidé ce lundi la traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales dans l’enceinte du 3e Bataillon d’intervention aéroportée (BIA) de Koudougou, a constaté l’AIB.

Réunissant les principaux corps constitués de la région, la cérémonie a été marquée par la montée du drapeau national au rythme de l’hymne national, le ditanyè.

Cet événement hautement symbolique, a servi de tribune au gouverneur pour recentrer les agents publics sur leurs devoirs fondamentaux. M. Béré a souligné que la montée des couleurs est un instant clé de mémoire, d’unité et de projection vers l’avenir. Il a fermement invité les directeurs et chefs de services à pérenniser ce rituel républicain au sein de leurs structures respectives.

C’était également le lieu pour lui de lancer un appel en faveur de la loyauté, de la discipline et de l’exemplarité. Il a insisté sur une vérité essentielle : « Servir l’État n’est pas un privilège, c’est une responsabilité vis-à-vis de la nation et des usagers du service public ». Il a ainsi rappelé que le service public exige un engagement total et irréprochable.

Aux acteurs clés évoquant le chemin parcouru depuis l’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR II), le gouverneur a salué les avancées nationales et apporté son soutien aux initiatives menées sous l’impulsion du Capitaine Ibrahim Traoré. Il a encouragé l’administration à s’approprier ces projets pour garantir leur plein succès.

Enfin, M. Béré a tenu à rendre un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur bravoure dans la défense du territoire. Il a également salué les efforts remarquables des vaillants producteurs de la région, piliers de la sécurité alimentaire.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA