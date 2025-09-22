Noumbiel : une journée de nettoyage du cimetière des tirailleurs sénégalais à Batié

Batié, samedi 20 septembre 2025 (AIB) -Suite à l’appel du haut-commissaire de la province du Noumbiel , Drissa Hema, les corps constitués et l’ensemble des citoyens engagés ont procédé au nettoyage du cimetière des tirailleurs sénégalais à Batié.

Munis de pioches, de machettes, de râteaux et de coupe-coupes, les corps constitués, les associations de jeunes et de femmes, les citoyens engagés ainsi que les élèves sont sortis pour assainir le cimetière des tirailleurs sénégalais.

« C’est aussi une façon de leur rendre hommage quand on se rappelle leur histoire et les sacrifices qu’ils ont consentis », a déclaré le haut-commissaire de la province.

Le directeur provincial en charge de la Culture du Noumbiel, Fassohan Sylvestre Somé, tout en saluant la mobilisation, a ajouté : « Grâce à votre appui, ce site, lieu de mémoire, est désormais plus attrayant et mieux préparé pour accueillir des visiteurs. »

Le rendez-vous est pris pour le samedi 27 septembre 2025 afin de donner davantage de détails sur ces tirailleurs sénégalais ainsi que sur la Résidence du président feu Félix Houphouët-Boigny.

Agence d’information du Burkina

SO/ata