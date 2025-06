Développement-ONG Help-Réalisations

Nord/Yatenga: L’ONG Help injecte plus de 200 millions FCFA pour la résilience des populations de Oula et Ouahigouya

Ouahigouya, 23 juin 2025 (AIB)- l’ONG Help et son partenaire la Fédération nationale des groupements Naam (FNGN) ont organisé, le vendredi 20 juin 2025, une cérémonie de remise officielle d’équipements et d’infrastructures réalisées au profit des populations des communes de Ouahigouya et de Oula, dans la province du Yatenga. C’était en présence du Secrétaire général de la région du Nord, Kuilga Albert Zongo.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre des projets « Paix et développement pour les populations déplacées et les hôtes vulnérables (PADEP) et « Soonré » que des infrastructures et des équipements divers ont été mis à la disposition des autorités régionales du Nord par l’ONG Help. Ce partenaire au développement du Burkina Faso en faisant les réalisations a voulu d’une part contribuer à l’amélioration de la résilience des populations hôtes vulnérables, des Personnes déplacées internes (PDI) et des services sociaux de base de communes de Ouahigouya et de Oula dans la province du Yatenga. D’autre part, Help a voulu à travers son action participer à l’amélioration des moyens de subsistance des PDI, des retournés et les populations d’accueil dans les zones d’intervention de ses projets.

D’un coût global de plus de 200 millions de francs CFA, les réalisations permettront, entre autres, d’améliorer l’accès aux services sociaux de base, de renforcer l’offre de services et des capacités techniques de plusieurs structures et de contribuer à la cohésion sociale entre PDI et populations hôtes.

Dans la commune de Ouahigouya, le bloc des écoles primaires publiques de « Souli » au secteur 1 a bénéficié d’un Poste d’eau autonome (PEA) pour la consommation et d’un appui à la réalisation et à l’entretien de son jardin scolaire. Au secteur 15 c’est le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Gourga qui a acquis une infrastructure sanitaire et du matériel médicotechnique.

Dans la commune de Oula les populations ont sollicité et obtenu la construction et l’équipement d’un centre de loisirs et de cohésion sociale et une mini Adduction d’eau potable (AEP) pour le village de Gourbaré.

Pour le Directeur Pays de l’ONG Help Serge Sédogo cette activité s’inscrit dans la séries des remises officielles aux autorités régionales des réalisations achevées d’infrastructures sanitaires, éducatives de 2024 et 2025 aux profit des populations. « Toutes nos actions concourent à accroitre la résilience des populations hôtes et des déplacés, des retournés sans oublier les structures afin qu’elles puissent accroitre leurs capacités d’accueil et de prise en charge.

Par la même occasion, nous travaillons à améliorer les situations sanitaires et nutritionnelles, la sécurité alimentaire des personnes ciblées dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets », a indiqué le Directeur Pays de Help.

Le secrétaire général de la région du Nord, Kuilga Marcel Zongo a au nom du gouverneur remercié Help pour toutes ses actions en faveur des populations du Nord depuis plusieurs années. M. Zongo a remercié la République fédérale d’Allemagne au nom du gouvernement du Burkina Faso pour son appui financier pour la réalisation des différentes infrastructures.

Le PADEP dans sa mise en œuvre intervient dans les villes de Dori, de Kaya et de Ouahigouya avec un budget global de plus de 6 milliards de FCFA, entièrement financé par la coopération allemande.

Agence d’information du Burkina

PN/as/ata/ak